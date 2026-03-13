Feljelentést tesz a kétfarkúak egyik képviselőjelöltje, mert hamis választási kifogásokkal bombázzák a pártját

feljelentés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;választási kifogás;

2026-03-13 15:08:00 CET

Országosan 44 képviselőjelöltjük nyilvántartásba vételét támadták meg tisztességtelen ajánlásgyűjtésre és költségvetési csalásra hivatkozva.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Óbudán képviselőjelöltje, Tóth Kálmán bejelentette, hogy feljelentést tesz a Fővárosi Választási Bizottságnál, amiért tömegével nyújtottak be választási kifogásokat a párt ellen. Ezeknek a kifogás szerint hamis állításokra alapoznak.

A kutyapárti politikus a testület előtt elmondott beszédének szövegét közzé is tette a Facebookon. Azt állította, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt budapesti országgyűlési képviselőjelöltjeiről szóló beadványok olyan állításokat tartalmaztak, amelyek bárminemű valóságalapot nélkülöztek, egyebek mellett azt állították, hogy az ajánlásainkat tisztességtelen módon gyűjtöttük, valamint költségvetési csalással kapcsolatos vádakat is megfogalmaztak. Országosan 44 képviselőjelöltjük nyilvántartásba vételét támadták meg így.

A kutyapárti képviselő szerint ezek „nemtelen hazugságok”, és nyilvánvaló, hogy ezeket nagyrészt ugyanaz a magánszemély tette, de más jelölőszervezet is adott be hasonló tartalmú fellebbezéseket. A vádakat Tóth Kálmán visszautasította. „Közösségünk vért, verejtéket, időt és energiát nem kímélve dolgozott meg azért, hogy ez a párt országgyűlési listát tudjon állítani. A jelenlegi fellebbezések célja pedig az volt, hogy ezt a munkát hiteltelenítsék, közösségünket lejárassák, a demokratikus intézményekbe vetett választói bizalmat megingassák” - mondta.

Tóth Kálmán ezek után bejelentette a bizottságnak, hogy az ügyben feljelentést tesz. Ezt azzal indokolta, hogy az ilyen vádakat nem szabad szó nélkül hagyni, ugyanis aki valótlanul állítja a választási hatóságok előtt, hogy a választások rendje ellen bárminemű bűncselekményt követtünk el, saját maga is törvényt sért.