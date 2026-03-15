Magyar Péter: Kedves fiatalok, ez a választás leginkább rólatok szól

2026-03-15 18:38:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint az Orbán-kormány a szemébe hazudott az embereknek és csak kihasználta a magyarok szabadságvágyát.

Őseink milliói harcoltak és estek el a szabad és európai Magyarországért, ezért üzenni kell, Magyarország a nyugati világ része, az Európai Unió része, a NATO része kezdte ünnepi beszédét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje vasárnap a Hősök terén. Ígérete szerint átadja a múltnak a félelemkeltést és a háborús fenyegetést. Nem félünk – jelentette ki.

1848-1849 Magyar Péter szerint a többi között arról szólt, hogy mások irányítsák a mi sorsunkat vagy mi magunk alakítsuk-e azt, alattvalók legyünk-e, vagy polgárok. A forradalmárok szabadok akartak lenni, mert a szabadság meglétét nem vesszük észre, de a hiánya megöl minket. Azt akarták, hogy ne a császár, ne a földesúr, ne a főispán, hanem a szabadon választott magyar parlament dönthessen. Hogy legyen végre közös teherviselés, törvény előtti egyenlőség, hogy legyen sajtószabadság és ne legyen cenzúra. Alattvaló, vagy magyar polgár?

Az Orbán-kormány a szemébe hazudott az embereknek és csak kihasználta a magyarok szabadságvágyát. Minden szava és minden állítása csak egy politikai termék volt, maguk között pedig kinevették azokat, akik hittek nekik

– emlékezett vissza a Fidesz holdudvarában telő múltjára a politikus. A cél a megosztás volt, hogy aztán lophassanak tovább, mert ők soha, de soha nem akartak öntudatos magyar polgárokat. Alattvalókat akarnak, akik nem beszélnek vissza, akiket rettegésben tarthatnak, akiket hergelhetnek és akiket megmérgezhetnek a külföldi multik.

Magyar Péter elmondta, a múlt világháborúkat, percembereket, „rontó Feriket és ártó Viktorokat” kényszerítettek ránk, de mi magyarok makacs nép vagyunk, és fényesebb a láncnál a kard, azt választjuk, hogy polgárok és nem alattvalók leszünk.

Polgár az – folytatta a Tisza Párt elnöke –, akinek jár az elérhető legjobb állami egészségügyi ellátás, bárhol is éljen. Akinek jár, hogy ne haljon meg idejekorán megelőzhető betegségekben, akinek jár, hogy ne kelljen egy egyszerű vizsgálatra éveket várnia. Polgár az, akinek jár a lehető legjobb állami oktatás, éljen bárhol a világban. Polgár az, akit az állam megvéd a hatalmaskodó politikusoktól, a pedofil rémektől és minden bűnözőtől. Polgár az, akinek jár a tisztes fizetés, a tisztes nyugdíj, aki szabadon gondolkodhat, szabadon választhatja meg a hitét, a világnézetét és nem különböztetik meg miatta. Polgár az, aki tiszteli a törvényt, és tudja, hogy annak betűje mindenkire ugyanannyira vonatkozik, mint rá. Polgár az, akit a választott vezetők tisztelnek, aki felett nem uralkodnak és nem lopják el a pénzét. Polgár az, akit senki nem mer hazaárulónak nevezni, ha mást gondol, mint a többség, aki nem hagyja, hogy a saját vezetői eltaposandó rovarnak nevezzék - sorolta, hozzátéve, hagyjuk magunkra a múltat és építsük közösen a jövőt, ahol mindenki polgár lehet, a Tisza Párt kormánya pedig ezért fog dolgozni a nap 24 órájában és a hét mind a 7 napján.

Azért fogunk dolgozni az év 365 napjában, hogy mindenki polgár lehessen a saját hazájában - folytatta Magyar Péter, majd ia Tisza Párt programjának megfelelően ismét megígérte az uniós források hazahozatalát és igazságos adórendszer bevezetését, amelyben a milliárdosokra vagyonadót vetnek ki.

Közben a tömegben valaki rosszul lett, Magyar Péter orvost kért neki.

Ígéreteit úgy folytatta, iskolakezdési támogatást fognak bevezetni, a kórházbezárásokra épülő Orbán-terv helyett pedig fejleszteni fogják az egészségügyet és fejleszteni fogják a vidéki kis kórházakat is. Az EU-s források hazahozatalával, a bizalom helyreállításával, a korrupció visszaszorításával és az állami források racionális felhasználásával újra fogják indítani a magyar gazdaságot - ígérte a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint az Oroszországból irányított Szuverenitásvédelmi Hivatal romjain visszahozzuk a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, amelynek feladata lesz az elmúlt 20 év bűneinek feltárása. A miniszterelnök mandátumát azonnal két ciklusban maximálják - közölte.

200 oldalas programjuk a működő és emberséges Magyarország programja, amely segít abban, hogy minden magyar egyenlő, szabad polgár lehessen, s hogy a magyar újra testvére lehessen a magyarnak. – Csak együtt győzhetünk, nincs se jobb, se bal, nincs jobb és még jobb magyar, nem számít, hogy vlaaki vidéki, vagy városi, mindannyian tehetünk a hazánkért. Bármivel is próbálkozik a rettegő hatvanpusztai császár, többé nem fog sikert elérni mert átléptünk a megosztás árkain – fogalmazott, hozzáfűzve, 1848-49-ben és 1956-ban vérbe folytották szabadságharcunkat, leverték a forradalmat, jöttek és maradtak az oroszok. De a Bach-korszak és a Kádár-korszak sem fogott rajtunk, akkor sem, ha a wannabe császár ráhívja Magyarország a KGB-s cárt.

– Legyen mindenki számára világos: Orbán Viktor a hazánkba hívta a legképzettebb orosz ügynököket, hogy elvegyék a magyarok szabadságát, hogy ne érvényesülhessen a magyarok akarata.

Orbán Viktor elárulta a magyar szabadságot 30 ezüstért, magának és a dinasztiának. Szégyen - jelentette ki az ellenzéki vezető, megkockáztatva, hogy a Tisza Párt az április 12-i parlamenti választáson olyan győzelmet arat, ami nem csak a Holdról, hanem a Kremlből is látszani fog. Vége van, elvtársak. Ruszkik haza! - tette hozzá Magyar Péter.

Volt Orbán Viktornak még egy bűne – folytatta –, hogy a nemzet egyesítése helyett annak megosztását választotta, pedig minden lehetőség megvolt annak ellenkezőjére. 2010-ben lezárhatta volna a megosztottságot, de inkább tovább mélyítette azt, országépítés helyett uradalmat épített, az országot pedig az EU legszegényebb és legkorruptabb tagállamává tette. Ma már csak a háborús provokáció maradt a „rettegő császárnak”, de az orbáni lélek a múlt Mi, magyarok nem akarunk háborút, a múlt emberein kívül senki nem akar háborút - fogalmazott Magyar Péter, majd ezt megismételte többször is, a tömeg pedig skandálta vele együtt, hogy nem akarunk háborút.

Magyar Péter leszögezte, aki nem a Tisza Pártra szavaz, azt sem fogják árulónak nevezni, véget fognak vetni a megosztottságnak, az árokásásnak.

Nem lesz többet áruló az a polgár, aki nem ért egyet a hatalommal.

– Én, Magyar Péter, esküszöm, hogy minden magyar polgárt fogok szolgálni, határon innen és túl" - jelentette ki.

Kedves fiatalok, ez a választás leginkább rólatok szól. Most kell megmutatnotok, hogy mekkora erő lakozik bennetek. Ahogy 1848-ban és 1956-ban is megmutatták az akkori fiatalok. A hazátok számít rátok, ti vagytok a jövő, nektek és veletek építjük újra a hazánkat - közölte Magyar Péter, hozzáfűzve, aki nem megy el, az a „császár" hatalomban tartására szavaz.

Két X mindent megváltoztathat - jelezte, amire a tömeg a „Megnyerjük!" rigmust kezdte el skandálni.

Magyar Péter női szabadságharcos nők példáját sorolta fel, majd azt mondta, most annyi a dolgunk, hogy elmenjünk szavazni. Ő – idézte fel – két éve, 2024. március 15-én tartotta élete első nagy beszédét, még nem tudta, mi lesz abból, csak annyit tudott, hogy a haza szeretetéről lemondani nem bír és nem akar. Ahogy teltek a hónapok, megbizonyosodott arról, hogy mennyien értenek egyet, s mint mondta, nem őt emelte fel a tömeg, hanem az országot. A magyarság tele van tettvággyal és nem fél – állapította meg. Nem is azt kéri, hogy higgyenek a változásban, mert tudja, hogy abban hisznek. Azt kérte, hogy higgyenek egymásban. Magyarország dicsőséges forradalmárok, hétköznapi magyar hősök otthona, s közösen fogunk segíteni rajta - közölte. A hit, a szeretet és a tettvágy a legcsodálatosabb, ami történhet a hazánkkal, és még csak a történet elején járunk - tette hozzá.

Nincs második esély, zúgjon a március és áradjon az április - jelentette ki a Tisza Párt kormányfőjelöltje. A hátralévő 28 napban minden nap számít, el kell mondani mindenkinek, hogy a haza sorsa most rajtunk múlik.

Ne várjunk csodát, a csodát együtt fogjuk megcsinálni, ezt a 28 napot nem tudom nélkületek

– jelezte Magyar Péter, s mindenkit arra buzdított, hogy segítsenek, menjenek vele, járják végig vele együtt az utcákat, s mutassák meg, hogy az ország nem fél többé. – Jöttök velem, végig tudjuk csinálni? – tette fel a kérdést az ujjongó tömegnek. – Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra, szavazz a Tiszára! – zárta beszédét.