99,99 százalékos a részvételi arány az észak-koreai választáson

2026-03-16 09:39:00 CET

Hétfőn reggel még tartott a szavazatok összegzése, de a győztest illetően aligha lehetnek kétségeink.

Érvényesnek nyilvánították a vasárnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99 százalékos volt - írja a KCNA állami hírügynökségre hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A KCNA beszámolója szerint vasárnap (helyi idő szerint) 18 óráig minden választókerületben befejeződött a szavazás, a részvételi arány elérte a 99,99 százalékot. Ez az arány

„minden választópolgár lelkesedésének köszönhető, akik elszántan igyekeznek bizonyítani államhatalmunk felsőbbrendűségét és erejét”

- áll a hírügynökségi jelentésben.

Hétfő reggel még tartott a szavazatok összesítése. Kim Dzsongun, az ország vezetője vidéken, egy bányaipari központban adta le voksát.