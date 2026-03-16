99,99 százalékos a részvételi arány az észak-koreai választáson

Hétfőn reggel még tartott a szavazatok összegzése, de a győztest illetően aligha lehetnek kétségeink. 

Érvényesnek nyilvánították a vasárnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99 százalékos volt - írja a KCNA állami hírügynökségre hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A KCNA beszámolója szerint vasárnap (helyi idő szerint) 18 óráig minden választókerületben befejeződött a szavazás, a részvételi arány elérte a 99,99 százalékot. Ez az arány 

„minden választópolgár lelkesedésének köszönhető, akik elszántan igyekeznek bizonyítani államhatalmunk felsőbbrendűségét és erejét”

- áll a hírügynökségi jelentésben.

Hétfő reggel még tartott a szavazatok összesítése. Kim Dzsongun, az ország vezetője vidéken, egy bányaipari központban adta le voksát.

Konkrét országokat nem nevezett meg. 