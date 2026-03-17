Háborúval kódolva

háború;öregedés;

2026-03-17 06:00:00 CET

Az Amerikai Tudományos Akadémia berkeiben most született tanulmány szerint megrövidítik életünket a bajkeverők, az intrikusok, akik keresztbetesznek nap nap után. Az egy dolog, hogy ha valaki felbosszant, akkor nem látunk a dühtől, és hevesen ver a szívünk. Ám ha valaki tartósan csuklóztat minket, annak komoly egészségügyi kockázatai vannak, mitöbb kihat a várható élettartamra is – jutott erre a következtetésre az Öregedés Tudományát Kutató Intézet. Felmérésük szerint a megkérdezettek 30 százaléka kénytelen kellemetlenkedő, utálatos és állandóan bosszút forraló egyénnel együttélni, vele viaskodni nap mint nap.

Az nem meglepő, hogy a pozitív mentalitású és számunkra örömöt jelentő egyén egészségesebbé tesz a lelken keresztül, amit 'epigenetikus biomarkerek' is megerősítenek. Azok a genetika jegyek, amelyek környezeti hatásra örökletes tulajdonságuk mellett jótékonyan képesek átalakulni. Igen ám, de ez is kétirányú utca. Ahogy ezek a epigenetikus biomarkerek jó irányba képesek megváltoztatni személyiségünket és közérzetünket, úgy sajnos, rossz irányba is – állítják a kutatók.

Induljunk ki ebből! Az elmúlt 16 évben a köpcös harcos folyamatosan rontotta lelkivilágunkat, ezzel egészségünket, mitöbb: megrövidítette életünket.

Krónikus stressz gyötörheti a világ jobbik felét Donald Trump miatt is. Eddig csak mondogattuk itt magunkban: most ti is megtudjátok ott, a tengerentúlon, mi a magyarok istene! Amikor Orbánt dicsérve Trump egyre meredekebb húzásaival rántotta magával az amerikai szabadelvű társadalmat a mély örvénybe (diszkrimináció, deportálás, illegális letartóztatások, újságírók vegzálása, bírák elnémítása, komcsizás, stb… hosszú a sor).

Rossz kedvünk telét most együtt hosszabbítja szimultán Orbán és Trump. Mindketten tobzódnak a háborúskodásban. Egyik képzelgi a háborút, és rettegésben tartja a tájékozatlanokat, addig a másik azonmód a tettek mezejére lépett. Noha szemmel láthatóan ő játéknak tekinti a háborút. Mi azonban nem. Nekünk nincs Fehér Házunk vagy Karmelitánk, ahol meghúzhatjuk magunkat a háborús vérzivatartól. Nincs a zsebünkben egy ország büdzséje, amit pénztárcaként kinyithatnánk, ha a szükség úgy hozza. Nekünk kézzelfogható, csontig hatoló fájdalmat okoz az ő háborújuk, amelyben a kiszámíthatatlanság szinte a legkevesebb. Négy éve halljuk a III. világháborúval való riogatást, és most tényleg küszöbön a háború. Mindannyiunk háborúja. Kezdődött Ukrajnában, folytatódott Venezuelában, Iránban és ma holnap Kubáig érhet.

Indiána államban 2000 megkérdezett sorsát elemezték a kutatók. Kimutatták, hogy az intrikusokkal, a bosszúállókkal együttélni kénytelen egyének öregedését évi 1,5 százalékos szorzóval lehet mérni a normális öregedéshez képest. Egy évi biológiai öregedés 1 intrikussal1,015-tel nő. De most minimum kettővel számolhatunk, plusz szervezetünk emiatt kialakult járulékos krónikus bajaival. 16 év szorozva…, plusz...Tudományosan. Persze ha tényleg háború lesz, akkor nincs mit osztani, szorozni.