Finkelstein nélkül

2026-03-17 06:00:00 CET

Feltehetően nagyon hiányzik a Fidesznek egy új Finkelstein. A gonosz agytröszt hihető, de persze aljas dolgokat talált ki, és elég hatékonyan. Mostanra azonban, nélküle, csak a gonoszkodó, aljasság maradt, meg hát a butaság. Ennek is vannak, szép számmal képviselői. Nem sorolom a neveket, nincs is értelme, de nyilván nem a véletlen műve, hogy ezeket is az első sorba állította Orbán.

Első sor: akik oda kerülnek, közvetlenül a molinó mögé, azok kiemelkedő alakjai a Fidesznek; molinót vinni nagy tisztesség.

Apropó molinó. Most új szöveg került rá, ha jól emlékszem valami ilyesmi: „Nem leszünk Ukrajna gyarmata”. Nos, ha már Finkelstein: ő biztosan nem engedte volna meg ezt a feliratot. Mert hát emlékezett, meg emlékeztetett volna arra, hogy a miniszterelnök számos beszédében szólt arról, hogy Ukrajna nincs, nem létezik, nem egy önálló állam, akkor hogyan lehetne belőle hirtelen gyarmattartó. Persze ne csodálkozzunk: az orbáni kommunikáció teljesen kiürült, a miniszterelnök mondanivalója beszűkült, és ez a beszűkült tudatállapotból ilyen mondatok születnek. Nincs már mögötte senki, aki kontrollt jelenthetne, Lázárt és Szijjártót csak a tökéletes megfelelni vágyás mozgatja, de elmondható ez a teljes kormányról és kommunikációs csapatról. Orbán, immár, kizárólag olyanokkal veszi körbe magát, akik semmit nem tudnak hozzátenni, de annál többet el tudnak venni tőle. De mit is tehetne másként, ha egyszer a lerombolt gazdasági helyzetben nem maradt más mondanivalója, csak Ukrajna. Szüksége van rá, hogy Nagy Feró mondja fel a leckét, még ha kicsit túl is lőve a célon, szinte hadüzenetet küldve az oroszok által megtámadott, szétbombázott országnak. Márpedig Nagy Feró nem egy Finkelstein, de nem is egy orákulum. Tizenhat év után Orbán magára maradt, hiába vette körbe másfél száz ember. Ő ezt akarta, és ezt el is érte...