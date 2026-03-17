Gyűlöletkeltésre biztatott a "szakember"

"Ha arról beszélsz, hogy ebben a hét pontban akarom megreformálni a nyugdíjrendszert, soha nem fogsz nyerni, viszont ha azzal kampányolsz, hogy ezt vagy azt a csoportot kidobod az országból, inkább lehet esélyed" - mondta egy prágai gazdasági konferencián Arthur J. Finkelstein. Négy évvel ezelőtti beszédében, melyre a 444 akadt rá a kormányfő és a Fidesz kommunikációs tanácsadója kifejtette, szerinte az átlagszavazó alultájékozott és közönyös, a modern politika pedig az ő megtévesztéséről szól.