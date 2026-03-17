72 éves korában meghalt Arthur J. Finkelstein - írja a The Washington Post. A Magyarországon csak a Fidesz és Orbán Viktor kampánytanácsadójaként ismert stratéga az egyesült államokbeli otthonában halt meg tüdőrákban. A magyar miniszterelnök 2015-ben az RTL Klubnak azt mondta, jól ismeri, nagyon kiváló és elismert szakember.
Arthur Jay Finkelstein, a világ egyik legbefolyásosabb politikai tanácsadója, Habony Árpád londoni üzlettársa, Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu kampányguruja halálos beteg.
Nem ijednek meg, tovább dolgoznak a civilek, miután a fideszes rezsibiztos, Németh Szilárd alpári stílusban fújta meg a harci kürtöt, miszerint ideje kitakarítani az országból a törvényesen működő, nem közpénzből gazdálkodó civileket - írtuk meg a Brutálisan nekiment a civileknek a rezsibiztos c. cikkünkben a keddi kormányzati kommunikáció új gyöngyszeméről. Az Átlátszó pedig arról ír hogy tudomásuk szerint a magyar kormány a tavaly nyáron elfogadott izraeli “civil átláthatósági törvény” bevezetésénél bábáskodó konzervatív amerikai kampányguru, Arthur J. Finkelstein tanácsai alapján jár el az ügyben.
"Ha arról beszélsz, hogy ebben a hét pontban akarom megreformálni a nyugdíjrendszert, soha nem fogsz nyerni, viszont ha azzal kampányolsz, hogy ezt vagy azt a csoportot kidobod az országból, inkább lehet esélyed" - mondta egy prágai gazdasági konferencián Arthur J. Finkelstein. Négy évvel ezelőtti beszédében, melyre a 444 akadt rá a kormányfő és a Fidesz kommunikációs tanácsadója kifejtette, szerinte az átlagszavazó alultájékozott és közönyös, a modern politika pedig az ő megtévesztéséről szól.
Habony Árpád után újabb "titokzatos" tanácsadó tűnt fel ismét a kormányfő környezetében. Múlt csütörtökön az RTL tudósítója azt tudakolta, Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől, milyen kapcsolat van a kormány, a Fidesz és Arthur J. Finkelstein között, amire a tárcavezető azt felelte, nem tudja ki ez az úr, de ha az újságíró gondolja utánajár. Nos, nem kell messzire mennie: maga Orbán Viktor ismerte el pénteken, hogy, legutóbb két napja járt nála a politikai tanácsadó, akiről korábban kiderült, hogy Habony Árpáddal közös tanácsadó céget alapított Londonban.
Rendszeresen kapcsolatban vannak, legutóbb két napja találkozott a kormányfő azzal az Arthur J. Finkelsteinnel, akiről Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter - állítása szerint - még nem is hallott. Ezt maga Orbán Viktor nyilatkozta az RTL Klubnak. A politikai tanácsadó nemrég közös angliai céget alapított Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóval.
Habony Árpád a Fidesz volt amerikai tanácsadójával, Arthur J. Finkelsteinnel Londonban alapított közös céget, hogy külföldi politikai megrendelőknek dolgozzanak - írja az Index. A Napi Gazdaság megkeresésére Habonyék megerősítették a hírt. Orbán rejtélyes tanácsadója pár hete jegyeztette be az amerikai szakemberrel közös vállalkozását a Danube Business Consulting Ltd. nevű céget.
