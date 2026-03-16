Válaszolt a BRFK, 32 embert igazoltattak a március 15-i gyűléseken

Amúgy békésen zajlott minden.

32 embert igazoltatott a rendőrség a március 15-ei politikai gyűlésekkel kapcsolatban – tudta meg a Népszava. A rendőrség lapunknak küldött tájékoztatása szerint az események „békésen” zajlottak, a rendőrök helyszíni bírságot egy esetben szabtak ki köztisztasági szabálysértés miatt, egy férfit pedig hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt állítottak elő.

Az nem derült ki, hogy a fideszes Békemeneten vagy a tiszás Nemzeti Meneten volt-e több intézkedés, a BRFK állítása szerint az egyes intézkedéseket nem gyűjtik aszerint, hogy melyik gyűlésen történtek. Az sem nyilvános adat, hogy a gyűlések biztosításában hány rendőr vett részt.

Az akció résztvevői tiltakoztak, amikor kérdezni és venni kezdték őket.