A delta blues finomságai

2026-03-16 13:44:00 CET

Nem ez az első alkalom, hogy egy Ludwig Göransson-zene elválaszthatatlan egy Ryan Coogler-film textúrájától.

A XXI. század legsikeresebb komponistái közöttt a helye Hollywoodban, a vasárnapi díjátadón megkapta 3. Oscar-díját a Bűnösök (Sinners) című filmért a Kaliforniában élő svéd komponista, Ludwig Emil Tomas Göransson. Igazi zenei csemege, amivel előrukkolt.

Nem először dolgozott együtt a rendező Ryan Cooglerrel, a Fekete Párducért már kapott szobrot (a harmadikat pedig Nolan Oppenheimeréért zsebelte be). A Bűnösök előkészítése során Coogler Robert Johnson és Tommy Johnson felvételeket küldött Göranssonnak a 30-as és 40-es évek elejéről, azt akarta, hogy az 1930-as évek elején játszódó történet zeneileg is hiteles legyen. Az akkori hang- és filmfelvételek vagy elvesztek vagy amortizálódtak, alig akadtak hiteles forrásra. „Az érdekelt minket, hogy szólt ez akkoriban. Azt akartuk elérni, hogy a közönség ma úgy érezze, frisset, mégis korhű zenét hall” - kommentálta Göransson a koncepciót.

Apja gitártanár volt a helyi iskolában, és bigott blues fanatikus, hatéves korában már gitárt adott a kezébe, a filmben is feltűnik a 32-es Dobro Cyclops gitárja Preacherboy Sammie kezében. „Ezzel a zenével a fülemben nőttem fel, de mikor több időt töltöttem el a Deltában az ott élő emberek közt, akik az archaikus blues gyökereit „megörökölték”, rájöttem, hogy csak a felszínt kapargattam addig”. A Bűnösök ezért zenetörténeti film is, nem nosztalgiázni akartak, hanem hitelesen illusztrálni, hogy a blues ma is él, lenyomata ott van minden népszerű amerikai zenében. A zene jó részét a scriptírás és a forgatás során vették fel a szereplők és a stáb közreműködésével. Nekik „az élő zenei előadások energiája és hangulata” kellett.

A filmmel egyidőben megjelent Sinners Soundtrack Göransson klasszikus hegedűművész felesége producerségével készült. Serena szkeptikus volt, nem hitte, hogy a stúdiófelvételek hitelesek lehetnek, kibéreltek hát előbb egy házat New Orleansban, ott dolgoztak a zenén, Serena ragaszkodott ahhoz, hogy ha hitelesen akarják a déli fekete zenét játszani és rögzíteni, akkor körültekintően kell eljárniuk, szakértőkkel konzultáltak. Később egy New Orleans-i templomból átalakított stúdiót béreltek, ahol Jack O'Connell-lel , Lola Kirkével , Peter Dreimanisszal és Jayme Lawsonnal készültek felvételek, de a film zenéje nagy részét élőben vették fel a forgatáson, a szereplők és blueszenészek kollaborációjaként. Inspirációért ellátogattak a BB King Múzeumba, és törzsvendégei lettek a forgatás idejére a clarksdale-i és indianolai helyi kluboknak. Mivel híre járt, hogy mi készül, megjelent a Royal Studio környékén Alvin Youngblood Hart és Cedric Burnside is, látni vélték Brittany Howardot, Raphael Saadiq, Bobby Rush és Buddy Guy pedig a filmben is felbukkan. Az eredmény a maximalisták diadalát hozta.

A film zenéje az ősi louisiánai „salátástálat” idézi meg a blues, az ír folk, a gospel, a soul és a jazz finomságaival prezentálva. Göransson az Oscarral a kezében is állítja: „Soha nem gondoltam, hogy zenét fogok szerezni egy gitárosról szóló filmhez, de a Bűnösökhöz komponált muzsika pályafutásom legszemélyesebb darabja, valójában saját zenei életrajzom”.