Gáspár Evelin válaszolt Hadházy Ákosnak, elárulta, hol tud ő is félmillió forintos napszemüveget venni

2026-03-16 17:55:00 CET

Felszólította az ellenzéki országgyűlési képviselőt, hogy tájékozódjon.

Az nlc szúrta ki Gáspár Evelin Insta-sztoriját, amelyben Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésére válaszol. Az ellenzéki politikus ugyanis egy bő félmillió forintos napszemüveget detektált Gáspár Győző Szijjártó Péter tárcájánál elhelyezkedett lányán, amit a tegnapi Békemeneten viselt.

„Kedves Ákos! Képzeld, a szemüveget 2024-ben kaptam szponzorációs együttműködésből kifolyólag” - írta Gáspár Evelin, arra utalva, hogy ezek szerint nem ő vette azt. Úgy folytatta: „Mielőtt kelted a gyűlöletet, ajánlom, hogy kicsit tájékozódj az interneten, ha már ennyire szemfüles vagy.”

A Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóreferense ezt követően ajánlotta a helyet is, ahol ilyen szemüveget lehet venni. „Úgyis jól fekszenek neked ezek a luxi posztok, még lehet, veled is együttműködnek. Gyűlöletkeltés előtt tájékozódj!” - ismételte meg felszólítását.

Gáspár Evelin ténykedését azóta övezi élénk figyelem, hogy tavaly decemberben elkísérte egy moszkvai útra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Kiderült, hogy a tárcánál helyezkedett el sajtóreferensként. – Te itt dolgozol? Pénzt keresel? Mert én is itt, képzeld el. És nekem nem az a munkám, hogy neked nyilatkozzak, hanem majd nézd meg a TikTokomat meg az Instagramomat. Meg Péter Facebook-oldalát, és ott megtalálsz minden infót. Ahogy te itt a munkádat végzed, én is. Jelenleg várjuk a miniszter urat közös erőkkel, köszönöm szépen, jó munkát – mondta akkor a hvg-nek.