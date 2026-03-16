Hadházy Ákos: Félmillió forintos napszemüvegben menetelt a békéért Gáspár Evelin

2026-03-16 13:35:00 CET

Gáspár Győző lánya sem maradhat ki a fényűzésből.

Gáspár Evelin félmilliós napszemüvegben ben menetelt a békéért - közölte Hadházy Ákos a Facebookon.

Az ellenzéki országgyűlési képviselő mellékelt egy fotót is, e szerint Gáspár Győző lánya, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóreferense egy Panthère de Cartier típusú napszemüveget viselt a március 15-i Békemeneten, amelyért 526 620 forintot kell kicsengetni.

„Úgy látszik, ez a kötelező minimum a fideszes celebeknél, legutóbb Szabó Zsófi is ilyen nagyságrendben nyomta” - állapította meg Hadházy Ákos.