Hadházy Ákos: Félmillió forintos napszemüvegben menetelt a békéért Gáspár Evelin

Gáspár Evelin félmilliós napszemüvegben ben menetelt a békéért - közölte Hadházy Ákos a Facebookon.
Az ellenzéki országgyűlési képviselő mellékelt egy fotót is, e szerint Gáspár Győző lánya, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóreferense egy Panthère de Cartier típusú napszemüveget viselt a március 15-i Békemeneten, amelyért 526 620 forintot kell kicsengetni.
„Úgy látszik, ez a kötelező minimum a fideszes celebeknél, legutóbb Szabó Zsófi is ilyen nagyságrendben nyomta" - állapította meg Hadházy Ákos.