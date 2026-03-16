Magyar Péter a kifeszített ukrán zászlóról: Mondtuk, hogy lesznek hamis zászlós műveletek, nem erre gondoltunk

2026-03-16 17:31:00 CET

A Nemzeti Meneten pár fiatal ukrán zászlót feszített ki egy valószínűsíthetően szervezett provokáció keretében. A Tisza Párt elnöke szerint ez a legalja, Orbán Viktor kiskorúakkal végezteti el a munkát.

„Ha valakinek kétsége lett volna a Fidesz-vezérkarból, hogy ki a többség, akkor tegnap óta szerintem nem lehetett. A mi rendezvényünkön körülbelül 3-4-szer annyian vettek részt, mint a végemeneten, ami az egyik legkisebb Békemeneten, vagy háborús meneten, nem tudom minek lehet nevezni” – jelentette ki Magyar Péter országjárásának dobozi állomásán hétfőn.

A Tisza Párt elnöke szerint félmilliós, jókedvű, derűs, rendszerváltó tömeg vett részt a tegnapi Nemzeti Menetükön, amely „lehet, hogy a valaha volt legnagyobb, politikai párt által rendezett esemény volt Magyarországon”. Megjegyezte, eközben Orbán Viktor az állami ünnepségen elmondott beszédében Petőfi Sándor nevét egyszer sem ejtette ki, ehhez képest „Ukrajnáról vagy hússzor beszélt”.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a tegnapi meneten pár fiatal és egy idősebb ukrán zászlót feszített ki a tömegben. Magyar Péter szerint már akkor is tudták róluk, hogy fideszesek, a szervezők eltávolították őket a helyszínről. „Mára kiderült, kik ezek az emberek. Kiskorúak, 18 év alattiak, velük végezteti el a munkát Orbán Viktor, a bátor ember. És annyira bénák, hogy a zászló kifeszítése előtt két perccel az épületben a Fidelitas budapesti elnökével fotózkodtak, még fel is töltötték, és odaírták, hogy hajrá Fidesz!” – magyarázta Magyar Péter, aki szerint ez a legalja. Hozzátette:

„Mondtuk, hogy lesznek hamis zászlós műveletek, nem erre gondoltunk.”

Mint arról beszámoltunk, az Orbán-kormányhoz közeli médiában gyorsan elterjedt az az állítás, hogy a Tisza párt március 15-i rendezvényének kezdetén egy nagy méretű ukrán zászló jelent meg a tömegben. A Deák téren tartózkodók beszámolói szerint azonban a zászlót nem a párt szimpatizánsai vitték, hanem egy külön szervezett provokáció keretében került elő.

A 444 később azonosította azt a két fiatalt is, akik részt vettek az akcióban. A lap szerint kiskorúakról, egy 16 és egy 17 éves fiúról van szó, ezért nem is írták ki a teljes nevüket. Egyikük vasárnap este hatkor az Instagram-profilján közzétett egy 24 órán belül eltűnő történetet, amelyen Balog Géza, a Fidelitas budapesti elnöke mellett áll a Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatti épület ötödik emeletén. A Telex eközben egy másik hétfői cikkében arról ír, hogy ez pont ugyanaz a lakás, amelynek a legfelső emeletéről vasárnap kora délután egy olyan molinót lógattak ki, amin az szerepelt, hogy „Üdvözlünk a háborús meneten!”, miközben a Tisza Párt Nemzeti Menetére gyülekeztek az emberek vasárnap a Deák Ferenc térnél.