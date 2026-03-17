Havi 10 millió forintnál is többet keres a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik államtitkára, annyi állása van

2026-03-17 08:09:00 CET

Akadnak, akiknek a jövedelme bőven meghaladja Nagy Márton fizetését.

A Nemzetgazdasági Minisztérium több államtitkára, valamint helyettes-államtitkára is magasabb jövedelemhez jut, mint a tárca vezetője – írja a 24.hu.

A portál szerint akad közöttük olyan, aki havonta bruttó 10 millió forintot meghaladó összeget kap. A minisztériumi illetményüket állami vállalatok igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságáért járó díjazással növelik. Emellett olyan társaságoktól is részesülnek kifizetésekben, amelyek közvetett állami tulajdonban állnak.

A legmagasabb jövedelme Kisgergely Kornélnak van, aki az államháztartásért felelős államtitkárként az EXIM Magyarország igazgatósági elnöki tisztségéért bő másfél millió forintot, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottsági tagságáért 4,8 millió forintot kap, emellett a Likviditási Bizottság elnöke, az Airport Hungary Kft. felügyelőbizottsági elnöke és a Nemzeti Tőkeholding felügyelőbizottsági tagja. Így a vagyonnyilatkozatában szereplő bérsávok alapján havonta bruttó 10,3 millió és 11,1 millió közötti összeg illeti meg.

Utána Lóga Máté következik, aki a gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárként az EXIM igazgatósági tagságáért 1,1 millió forintot, a HungaroControl felügyelőbizottsági elnöki tisztségéért 950 ezer forintot kap, továbbá a Szanálási Alapnál igazgatósági tag és a Budapest Airportnál az igazgatóság elnöke, ezért a vagyonbevallása alapján havonta 7 és 15 millió forint közötti összeget kereshet. Gerlaki Bence, az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár az EXIM-nél igazgatósági tag, a Start Garancia Zrt.-nél felügyelőbizottsági tag, a SZAKmánál szerkesztő, a Focus Ventures befektetési bizottságának tagja, valamint a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság elnöke, így 6,1 és 7,4 millió forint közötti jövedelmet kap.

Túri Anikó közigazgatási államtitkár 2,1 és 2,6 millió forint közötti extra jövedelemhez jut az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) alelnökeként és a Garantiqánál igazgatósági tagként. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár 1,8 és 2,1 millió forint közötti összeget kap a Garantiqánál igazgatósági tagként és a Hiventuresnél felügyelőbizottsági tagként. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár pedig 1,7 millió forinttal egészíti ki a fizetését a Start Garanciánál igazgatósági tagként és a Nemzeti Filmintézetnél felügyelőbizottsági tagként.

Vágujhelyi Ferenc, aki államtitkárként vezeti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), a Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság alelnökeként havi 500 ezer és 1 millió forint közötti többletjövedelemhez jut.

A helyettes államtitkárok közül Lakner Zsuzsa keresete emelkedik ki, mert a 2024 decemberétől betöltött, állami vagyonért felelős helyettes államtitkári tisztsége mellett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) vezérigazgatójaként 5,16 millió forintot, az igazgatóság elnökeként 1 millió forintot, az N7 Holding felügyelőbizottsági elnökeként pedig 750 ezer forintot kap. Az ő havi keresete 8-9 millió forint között lehet.