2026-02-26 07:57:00 CET

Csaknem másfél millióval egészíti ki az Orbán-kormány Menczer Tamás fizetését, amiért a politikus a magyar–német társadalmi kapcsolatokat is fejleszti

Összesen 82 miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, kormánybiztos és miniszteri biztos is van, a fizetésükre évi 1,3 milliárd forint megy el.