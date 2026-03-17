Pócs Jánossal egy színpadon állva parodizálta ki Orbán Viktort a jobbikos polgármester

Jászberény;paródia;Pócs János;Budai Lóránt;

2026-03-17 07:49:00 CET

A fideszes politikus egyre kellemetlenebbül érezte magát a jelenet alatt. Később azzal vágott vissza, hogy Budai Lóránttal nem áll szóba a lánya.

Egy kolbásztöltő fesztiválon parodizálta ki Orbán Viktort Jászberény jobbikos polgármestere – írja a Telex.

A hétvégén tartott rendezvényen közös színpadra lépett Pócs János fideszes országgyűlési képviselő és Budai Lóránt, a település ellenzéki, jobbikos polgármestere, aki utóbb egy váratlan műsorelemet adott elő: egészen pontosan eljátszott egy telefonbeszélgetést. „Bocsánat, a kislányom az, fel kell venni. Szia kincsem, köszi, hogy visszahívtál, csak azért kerestelek volna, mert, tudod, lehet, hogy látni fogod a hírekben, a kolbásztöltő fesztiválon vagyok. Igen, idén töltünk is, igen pálinkát is kell innom, hogy miért? Mert megfenyegettek. De ígérem, állom a sarat, ne aggódj értem, ha figyelni fogod a híreket, akkor tudni fogsz mindent.”

A polgármester mellett állt a térség fideszes országgyűlési képviselője is. Pócs János eleinte kíváncsian figyelte a fejleményeket, ám egyre kényelmetlenebbül érezte magát, amikor rájött, hogy a polgármester Orbán Viktort gúnyolja. „Ne hagyjátok, hogy rajtatok kívül más is nevessen a végén” – zárta mondandóját. A történtekről egy videót is megosztott. „A buli napja előtt megláttam egy videót, amelyben a térség országgyűlési képviselője kampányt csinál a kifejezetten politikamentes eseményből. Ez meghozta az ihletet. Gondoltam én is üzenek, csak én ennek a gőgös, a választókat rettegésben tartó hatalomnak. Szerintem átjött” – fogalmazott Budai Lóránt.

Pócs János az esettel kapcsolatban azt írta, „a pálinka kérdésében felesleges a színjáték. Minden évben vittem a résztvevő csapatoknak, a szervezők tudtával és jóváhagyásával. Eddig sem Öntől kértem engedélyt és ezután sem fogok.” Közölte: nem ő keverte bele a politikát a köszöntőbe, majd ezt követően hosszasan értekezett a polgármester lányáról, aki állítása szerint nem áll szóba az apjával.