Hadüzenetet küldtek a futballgyilkosoknak, az időhúzásnak ezután már nem értelme

2026-03-18 21:59:00 CET

Az időhúzás és a holtidő ellen tenni kellett valamit, mert a nettó játékidő még a BL-ben is alig éri el az egy órát – kommentálta a labdarúgást felforgató új szabályokat Kassai Viktor nemzetközi játékvezető.

A mérkőzések tempójának gyorsítása, és az időhúzás visszaszorítása volt a célja közelmúltban elfogadott intézkedéscsomagnak – a szabályváltoztatásokat már az idei világbajnokságon, majd pedig az összes hivatalos versenysorozatban bevezetik.

A szabályváltoztatások bizonyos értelemben más szemléletet hoznak be a labdarúgás több mint százötven éves történetébe, de szerintem pozitív hatása lesz a játék képére – összegezte várakozásait lapunknak Kassai Viktor nemzetközi játékvezető, aki aktív éveiben többek között olimpiai- és Bajnokok Ligája-döntőt is vezetett. –Mindig vannak olyan szabálymódosítások, amelyek egyből beválnak, és vannak, amelyek kevésbé, de ezeken a későbbiekben még lehet finomítani – vélte. Szerinte a mostani korrigálás sokat segíthet az időhúzás problémájának kezelésében, és a futballistákat arra kényszeríti, hogy minél gyorsabban folytassák a játékot. Kijelentette, a cél az volt, hogy egyre több szegmensben tereljék abba az irányba a focistákat, hogy minél gyorsabban folytassák a mérkőzést, mivel az adatok lesújtóak:

– Általánosságban ötvenöt perc a nettó játékidő egy kilencvenperces összecsapáson,

ami már a legmagasabb szinten, a BL-ben is alig egy óra, márpedig ez nagyon kevés. Az uralkodó tendencia szerint az eredménnyel elégedett csapat pedig még erre is rátesz, és alig várja, hogy vége legyen a meccsnek. Ami nagyon nem közönségszórakoztató – indokolta a reformokat.

A futballgyilkosok rendszabályozása három területre fókuszál: bedobásnál és kirúgásnál öt másodperce marad a játékosnak, hogy ezt végrehajtsa, különben jön a szankció, a labdát a rivális kapja meg, tehát a másik csapat jöhet bedobással, kirúgás esetében pedig szöglettel. Utóbbi a kor legnagyobb hatékonyságával működő csapata, az Arsenal esetében például fél gól, mert a londoniak a pontrúgásokat drámaian jó hatásfokkal értékesítik. „A játékvezető öt másodpercig tartó vizuális visszaszámlálást indít, magyarul felrakja a kezét, és mutatja a lepergő másodperceket. Várakozásaim szerint hamar rájönnek a játékosok, hogy nem éri meg kockáztatni. Amúgy hasonló a kézilabdában is van, ott a passzív játékra figyelmeztet a bíró a feltett kezével.” Kassai Viktor szerint egy bedobás elvétele nem sorsfordító szituáció, de akár ebből is lehet gólt kapni, a kirúgás helyett szöglet pedig már tényleg gólveszélyes helyzetet teremthet.

A második módosítás megszünteti a cserénél ismert, akár egy percen tartó hetven méteres sétát a kispadig. Ha ezt nem sikerül megoldani tíz másodperc alatt, akkor a beálló játékos csak a következő játékmegszakításnál csatlakozhat,

addig csapata emberhátrányban futballozik. – Ez megint csak nagyon erős motiváció lesz, így tíz másodperc után folytatódhat a meccs, és az időhúzó cseréknek sem lesz sok értelme – mondta Kassai.

A szimulált sérülések radikális csökkentésére is van megoldás, a pályán ápolt labdarúgónak már eddig is le kellett mennie, de mostantól egy percig nem is térhet vissza. Vagyis szintúgy emberhátránnyal sújtja saját csapatát, ami egy kiélezett végjátékban akár végzetes is lehet. És az is eldőlt, hogy a videóbíró (VAR) az eddigieken felül további három esetben avatkozhat közbe: rosszul megítélt második sárga lap miatt adott piros lap, nem a szabálytalankodó büntetése, egyértelműen tévesen ítélt szöglet esetén. – Nem rossz az irány, hogy a tévesen kiosztott második sárga lapot vissza lehessen vonni, de nem gondolnám, hogy tovább kéne menni, hogy minden sárgát ellenőrizzünk, mert akkor a technológia már szinte teljesen átvenné az irányítást a futball felett. De minden felvetődő kétséggel együtt a VAR-ral kapcsolatos változások is hasznosak lesznek, ugyanakkor a játékvezetéssel, illetve a videóbíróval kapcsolatban természetesen továbbra is megmaradnak a viták – összegezte Kassai Viktor.