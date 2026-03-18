Kassai Viktor is helyet kapott az Euro 2016-os bírói keretben

Kassai Viktor is szerepel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) által a jövő évi franciaországi kontinensviadalra kijelölt 18 játékvezető között. A teljes bírói stábot 2016 februárjában jelölik ki, de rendszerint a segítők a vezetőbíróval azonos nemzetiségűek. Kizárólag Angliát képviselik ketten a keretben, amelyben helyet kapott az olasz Nicola Rizzoli is, aki a tavalyi világbajnokság döntőjében bíráskodott.