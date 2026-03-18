Az időhúzás és a holtidő ellen tenni kellett valamit, mert a nettó játékidő még a BL-ben is alig éri el az egy órát – kommentálta a labdarúgást felforgató új szabályokat Kassai Viktor nemzetközi játékvezető.
Az egyik legismertebb magyar játékvezető tizenöt évesen kezdte karrierjét, azóta 322 NBI-es mérkőzést vezényelt le.
Tizenegyest ajándékozott Kassai Viktor játékvezető a Manchester Citynek a Sahtar Doneck elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen a csoportkör negyedik fordulójában.
Bede Ferenc, korábbi FIFA- és élvonalbeli játékvezető szerint Puhl Sándornak is a felelőssége, hogy nincs magyar sípmester az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon sem.
Hovatovább a Beatles Sehol sincs emberét eleveníti meg a magyar futball. Egyrészt valóban sehol sincs. Másrészt – ha igaz – jövőre honfitárs játékvezető sem lesz a vb-n. Ahogyan már 2014-ben sem volt.
A Nemzeti Sport információja szerint Kassai Viktor is feladatot kapott a Bajnokok Ligája jövő héten induló új szezonjának nyitányán: a magyar játékvezető irányítja a D-csoportból a kedden 20.45 órakor kezdődő Olympiakosz Pireusz–Sporting CP mérkőzést.
Még nem nyugodtak le teljesen a kedélyek a Kassai Viktor által vezetett kedd esti, Real Madrid–Bayern München negyeddöntő után, tegnap az európai szövetség svájci központjában elkészítették a labdarúgó Bajnokok Ligája és az Európa-liga elődöntőinek sorsolását.
A dühöngő Bayern München játékosok a játékvezetői öltözőben kérték számon Kassai Viktort a mérkőzés után, de Carlo Ancelotti is elmondta a véleményét a teljesítményéről - írja a Blikk.
Kassai Viktor az egyik legizgalmasabbnak ígérkező párharc visszavágóján fújhatja ma este a sípot a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A 41 esztendős játékvezető és magyar segítői az AS Roma-Lyon mérkőzést kapták meg, ahol kiélezett összecsapásra van kilátás, ugyanis Franciaországban a Lyon 4-2-re győzte le olasz ellenfelét.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS tegnap honlapján közölte az idén legjobbnak választott női és férfi játékvezetők listáját.
A labdarúgó klubvilágbajnokság szerdai elődöntőjében a kolumbiai Atlético Nacional a japán Kashima Antlersszel találkozott, a 29. percben pedig Kassai Viktor játékvezető futballtörténelmi döntést hozott.
Kassai Viktor vezeti az elődöntőbe jutásért sorra kerülő egyik vasárnapi mérkőzést a Japánban zajló labdarúgó-klubvilágbajnokságon.
A Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor az Eger Híreknek mesélt arról, miként is gondol Kassai Viktorra a kaotikus, 2-2-re végződő Vasas-Fradi bajnoki után.
Kassai Viktor labdarúgó játékvezető szerint tevékenységük megítélése szubjektív mind a szurkolók, mind a média részéről, számukra a nemzeti, kontinentális és nemzetközi ellenőrző testületek, játékvezetői bizottságok értékelése számít igazán.
Kassai Viktor játékvezetése mellett vághat vissza a két héttel korábbi, barcelonai vereségét a Manchester City a labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportkör negyedik fordulójának keddi slágermeccsén.
Megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre. Már kedden is remek meccsen várnak a szurkolókra. A kínálatból kiemelkedik Paris Saint-Germain Arsenal elleni összecsapása, amelynek játékvezetője Kassai Viktor lesz.
Az angol Mark Clattenburg lesz a labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi döntőjének játékvezetője, míg Kassai Viktor negyedik bíróként működik majd közre a mérkőzésen.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfőn nyilvánosságra hozta a labdarúgó Európa-bajnokság elődöntős mérkőzéseinek játékvezetőit. A svéd Jonas Eriksson vezeti a szerdai Portugália-Wales mérkőzést, míg a csütörtöki német-francia összecsapáson az olasz Nicola Rizzoli fújja majd a sípot.
Kassai Viktor vezeti a Real Madrid-VfL Wolfsburg visszavágót kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
Kassai Viktor is szerepel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) által a jövő évi franciaországi kontinensviadalra kijelölt 18 játékvezető között. A teljes bírói stábot 2016 februárjában jelölik ki, de rendszerint a segítők a vezetőbíróval azonos nemzetiségűek. Kizárólag Angliát képviselik ketten a keretben, amelyben helyet kapott az olasz Nicola Rizzoli is, aki a tavalyi világbajnokság döntőjében bíráskodott.
Kassai Viktor vezeti a labdarúgó Bajnokok Ligájában szerdán az egyik legérdekesebbnek ígérkező mérkőzést, a Manchester United-Wolfsburg találkozót.
Kassai Viktor lesz a játékvezető a labdarúgó Bajnokok Ligája negyedik fordulójának keddi rangadóján, a Real Madrid-Liverpool mérkőzésen.
Kassai Viktor lesz a játékvezetője az angol és a perui válogatott közötti barátságos labdarúgó-mérkőzésnek, amelyet a jövő szombaton rendeznek meg a londoni Wembley Stadionban.
Nem hozott áttörést a játékvezetői profizmus – erre a megállapításra jutott a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének körkérdése, amelynek eredményét kedden, két nappal azt megelőzően hozta nyilvánosságra a HLSZ, hogy kiderült, Kassai Viktor és segítői nem bíráskodhatnak az idei nyári világbajnokságon. A szakportál azt tudakolta, javult-e a játékvezetés színvonala, miután az ősszel profi játékvezetők közreműködnek a meccseken, ráadásul két alapvonali asszisztens segíti munkájukat?
Hivatalosan egyetlen magyar sem vesz majd részt az idén nyáron, Brazíliában esedékes labdarúgó-világbajnokságon. A nemzetközi szövetség (FIFA) tegnap nyilvánosságra hozta azoknak a játékvezetőknek és asszisztenseknek a névsorát, akik a seregszemlén közreműködhetnek. 25 játékvezetőt és segítőiket, valamint kilenc tartalék bírót s egy-egy asszisztenst nevesítettek.