A nemrég nevet változtatott Tisza Péter állítja, az indulás és a visszalépés is a saját döntése volt

2026-03-17 12:44:00 CET

Természetesen nem kaptam egy árva fillért sem azért, hogy elindultam – nyilatkozta a Népszavának.

Visszalépett a képviselőjelöltségtől a somogyi 1-es választókerületben induló kamujelölt, Tisza Péter, derült ki az NVI oldaláról. Lapunk információi szerint Tisza először hétfőn délelőtt jelezte visszalépési szándékát, ám formailag nem megfelelő módon, így kedden megismételte, s ekkor vált hivatalossá, hogy nem indul mégsem az április 12-i voksoláson.

Mint arról a múlt héten a Népszava elsőként beszámolt, egy három éve csalásért elítélt exrendőr Tisza Péter, akinek a voksolás miatt változtatta meg vezetéknevét Korosról. A férfit zűrös múltja tette alkalmassá a szerepre, forrásaink szerint szerencsejáték-függősége miatt rendre anyagi problémákkal küzdött, s gondjai megoldásához jelentősebb összegeket kért kölcsön ismerőseitől, majd mindenkit csak hitegetett adósságai megadásával, így fegyelmivel eltávolították a rendőrségtől, s csalás miatt bíróság elé is állították: a grémium két év, négy esztendőre felfüggesztett börtönre ítélte, illetve kötelezte tartozásai és annak kamatai megadására. Utóbbi elmaradt egészen az idén februárig, ekkor többeket megkeresett, hogy szeretné megadni a tartozását, ahol két férfi társaságában várta hitelezőt, akiknek utóbbiak adták át a nekik járó összegeket. A kifizetésről szóló papírt a pénzt átvevőkön kívül csak a két tanú, egy kaposvári és egy kaposújlaki férfi írta alá.

Az ügyben természetesen már a múlt héten megkerestük „Tisza” Pétert, aki miután megtudta, hogy a Népszavától hívjuk, közölte, nem szeretne beszélni, s letette a telefont. Miután kiderült, visszalépett, ismét felhívtuk, s ekkor már hajlandó volt szűkszavúan nyilatkozni.

– Saját döntésem volt a visszalépés, ahogyan az indulás is, nem kényszerített senki semmire – mondta Koros Péter. – És természetesen nem kaptam egy árva fillért sem azért, hogy elindultam.

Megkérdeztük, miért indult, hogyan gyűjtötte össze az előírt ajánlásmennyiséget, illetve miért változtatott nevet miért éppen Tiszára?

– Megismétlem, saját döntés volt, hogy indulok – állította. – Az ajánlásokat ismerősök segítségével sikerült összeszedni. És azért Tisza Péter, mert a Korosnak Kaposváron elég rossz a csengése mostanában. Gondolkodtam a Dunában is, de a Tisza mellett döntöttem.

Felvetettük, hogy ez elég gyenge magyarázat, s nehéz nem észrevenni az áthallást Magyar Péter és a Tisza Párt irányába, de az exrendőr ragaszkodott a saját verziójához. Végül még egyszer kijelentette: minden a saját döntése volt, senki sem kényszerítette, s nem kapott pénzt sem az indulásért.

Forrásaink szerint viszont volt kapcsolat a Népszava múlt heti cikke és a visszalépés között, ugyanis miután napvilágot látott az ügy, többen fontolgatták, hogy feljelentést tesznek Tisza Péter ellen a választás rendjének befolyásolása kísérlete miatt. Ráadásul, miután elég nagy nyilvánosságot kapott, hogy Tisza kamujelölt, értelme sem lett volna az indulásának.

Ahogy korábban megírtuk, a megtévesztő nevű áljelöltek indítása bevett gyakorlat a kormánypártoknál Kaposváron, négy éve ugyanebben a körzetben két kamujelöltet is indítottak – egyikük névrokona volt az összellenzéki indulónak, a másik ideiglenesen nevet változtatott a kampány és a választás idejére –, akik összesen több, mint kétezer voksot, azaz 5,27 százalékot gyűjtöttek be.