Kilő az építőanyagok ára, áprilisban 5-15 százalékos emelkedés várható

2026-03-18 05:45:00 CET

Az ok, hogy a gyártásukhoz szükséges földgáz és villamos energia, valamint a kőolaj világpiaci ára is nő.

Az építőanyagok ára már áprilistól emelkedhet, termékkörtől függően 5–15 százalékos azonnali drágulás várható. Több gyártó már jelezte is a kereskedőknek az új árakat, nem titok: aki építkezni, felújítani készül, még márciusban érdemes bevásárolnia - ha tud.

„A falazóanyagoknál és tégláknál a legnagyobb gyártók már bejelentették a kereskedőknek a 10–15 százalék közötti áremelést” – mondta a Népszavának Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. Hozzátette: más termékköröknél is hasonló folyamatok várhatók, például a gipszkartonok, betonacélok és más acélipari termékek esetében 5–10 százalék körüli drágulásra számítanak. A kiskereskedelmi árak emelése azért is indokolt, mert az elmúlt két évben gyakorlatilag alig volt változás az építőanyag-piacon. Tavaly az Újház hálózatában például mindössze 0,8 százalékos volt az építőanyagok átlagos árváltozása – mondta a szakember. Ez azt jelenti, hogy miközben a gyártók költségei – például a bérek vagy az energia – emelkedtek, a gyenge kereslet miatt ezeket nem tudták érvényesíteni a piacon.

A hamarosan jelentkező jelentős áremelkedés mögött több tényező együttes hatása áll. Az egyik legfontosabb az energiaárak alakulása. Az építőanyag-gyártás rendkívül energiaigényes iparág, különösen a földgáz ára hat erősen a piacra, ami a villamos energia előállításához is nagymértékben szükséges.

- A kerámiatéglák, tehát a falazóanyagok, a tetőcserepek, csempék és padlólapok ára nagyon szorosan követi a földgáz árának alakulását

– magyarázta Juhász Attila. Hozzátette: ha a gyártók napi tőzsdei áron vásárolják az energiát, akár néhány nap alatt is jelentős költségnövekedéssel szembesülhetnek. A kőolajpiac változásai szintén közvetlenül érintik az építőanyag árakat. „Az EPS és XPS szigetelő anyagok tiszta kőolajszármazékok, de a bitumenes vízszigetelő lemezek vagy az építési ragasztók jelentős része is ilyen alapanyagokból készül – mondta Juhász Attila. Ezeknél a termékeknél a szakember szerint akár két számjegyű drágulás is elképzelhető már a közeljövőben, ha a következő hetekben a kőolajpiacon tartósan magasak maradnak az árak.

A szállítási költségek növekedése szintén felfelé hajthatja az árakat. Az építőanyagok beszerzési árában a logisztikai költségek jelentős szerepet játszanak, az üzemanyagárak emelkedése már most érezhető a fuvarköltségekben.

- Az építőiparban ökölszabály, hogy

a szállítási díjak mintegy 40 százalékát az üzemanyagköltség teszi ki. Ha a gázolaj ára jelentősen emelkedik, az a fuvardíjakban is megjelenik

– mondta Juhász Attila. Hozzátette, hogy a szállítmányozó cégek sorra jelentik be az áremeléseket, így 5–10 százalékos fuvardíj-növekedés sem kizárt. Példaként említette az Újház saját telephelyein működő üzemanyag kutakat, ahol literenként 100 forinttal, összességében 20 százalékkal drágult a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára - gyakorlatilag néhány nap alatt.

Az építőanyag árakat a forint árfolyama is erősen befolyásolja, hiszem a Magyarországon felhasznált termékek mintegy fele importból származik, de még a hazai gyártású termékek alapanyagainak jelentős része is külföldről érkezik. „Ha a forint gyengül, az gyorsan megjelenik az árakban. Idén gyorsan változtak az árfolyamok, a 380 forint alatti évindító euró árfolyam már 390 fölé emelkedett, ami érzékenyen érinti a piacot” – mondta az ÉVOSZ illetékese. A szakember hangsúlyozta: a különböző hatások, konkrétan az energiaárak, az üzemanyag költségek, a szállítási díjak és az árfolyamváltozások egyszerre jelennek meg a költségnövelő tényezők sorában, ezért az áremelkedések gyorsan begyűrűznek a piacon.

A kereslet idén év elejéhez képest élénkülni kezdett. Noha januárban a sokéves átlaghoz képest négy fokkal volt hidegebb az átlaghőmérséklet, a nagy hideg érezhetően visszavetette az építőipari munkákat, különösen a külső munkálatokat – mondta Juhász Attila. Februárban viszont már mérsékelten nőtt a kereslet, márciusban pedig egyértelműen élénkült az érdeklődés az építőanyagok iránt. Idén a szezon később indult, az elmúlt évek enyhe telei miatt korábban sok kivitelező télen is folyamatosan tudott dolgozni, most azonban több projekt indítása és kivitelezése csúszott. A szezon kezdete eltolódott márciusra. A vásárlók ugyanakkor rendkívül árérzékenyek lettek - tudtuk meg. A kereskedők tapasztalatai szerint az építkezők és felújítók sokkal alaposabban tájékozódnak és lassabban döntenek, mint korábban.

Nagyon sok ajánlatkérés érkezik, de az ügyfelek minden korábbinál körültekintőbbek. Ennyire kiélezett árverseny talán még soha nem volt a piacon

– fogalmazott Juhász Attila. Emiatt a kereskedők nem tudják növelni az árrésüket, a drágulás mögött elsősorban a költségek emelkedése áll. Az építőanyag-ellátással nincs probléma, a piacon elegendő termék áll rendelkezésre. A szakember azt javasolja az építkezést vagy felújítást tervezőknek, hogy amennyiben lehetőségük van rá, még az áprilisi áremelések előtt szerezzék be az alapanyagokat.

„Aki most, márciusban bevásárol, valószínűleg jól jár, mert az árak a következő időszakban magasabbak lesznek” – mondta. A kereskedők egy része akár a megvásárolt termékek tárolását is vállalja azok számára, akiknek nincs elegendő raktározási kapacitásuk. Ugyanakkor a szakember attól tart, hogy a drágulás majd visszafoghatja az építkezési kedvet. Ha az árak túl gyorsan emelkednek, egyes beruházók inkább elhalaszthatják projektjeiket. A piaci szereplők ugyanakkor nem számítanak arra, hogy az árak később visszakorrigálnak. “Most nagyon alacsony szinten vannak az építőanyag árak, és valószínű, hogy ezt a szintet többé már nem fogják elérni” – mondta Juhász Attila.