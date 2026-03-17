Fischer Iván: Azt kell mérlegelni, melyik lehet az az új kormány, amelyik a Budapesti Fesztiválzenekart jobban támogatja

zene;Fischer Iván;Budapesti Fesztiválzenekar;parlamenti választás;

2026-03-17 19:30:00 CET

Tavasszal a Budapesti Fesztiválzenekar európai körútra indul.

Fischer Iván született művész, minden, amit megérint, újjászületik - hangzik annak a Concertgebouw-díjnak az indoklása, amelyet Amszterdamban kapott a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója. A díjat nem sokkal azelőtt vette át, hogy megtartotta a Budapesti Fesztiválzenekar évadbeharangozó sajtótájékoztatóját. Mint kiderült, a következő évad kulcsszavai: operák, gyerekek és énekszó.

Fischer Iván először azt tartotta fontosnak elmondani, hogy új gyermekkórust alapítanak, egyelőre három városban indul a kezdeményezés (néhány év múlva hat-hét helyszín is szóba jöhet). Havonta egyszer jönnek az óbudai próbaterembe közös próbát tartani a kórusok. A Kodály-módszer mellett egy holland metódust is alkalmaznak a karvezetők: a gyerekek egyéni hangképzést is kapnak a Kodály által preferált kóruséneklés mellett. Februárban mutatkoznak be először, a Müpában. Bemutatják ebben az évadban a karmester Gruffaló című gyermekoperáját, Nádasdy Ádám új magyar fordításában. A szezon - mint mindig - egy nagyszabású operabemutatóval indul, idén a Varázsfuvolával, Fischer felújított rendezésével, zenei vezetésével. amivel a felnőttben élő gyereket szeretné megszólítani.

Tavasszal Beethoven IX. szimfóniájával a Budapesti Fesztiválzenekar európai körútra indul. A Brüsszelben kezdődő előadássorozatnak több különlegessége lesz, annak a páneurópai kórusnak ugyanis, amellyel útra kelnek, a tagjai minden EU-s országból érkező, jól képzett énekesek lesznek, nem a színpadon foglal majd helyet, hanem a nézőtéren fog egyszer csak felállni és énekelni, ezzel kifejezve az Örömóda mondandóját, az egységes Európa eszméjét. Az EU himnusza a mű, de szöveg nélkül, mert nehezen lehetett volna dönteni, mi legyen az előadás nyelve. Egy kezdeményezés nyomán most pályázatot írtak ki, mind a 27 nyelven született új szöveg - nem Schiller költeményének egyszerű fordítása -, ez fog majd tavasszal elhangzani. Remélhetőleg megváltoztatható a törvény: legyen szövege a himnusznak minden tagország nyelvén.

Végül Fischer Iván az április 12-i parlamenti választásról is beszélt: szerinte azt kell mérlegelni, melyik lehet az az új kormány, amelyik a Budapesti Fesztiválzenekart jobban támogatja: a jó politikus ugyanis a versenyképességet részesíti előnyben, ebben a zenekar példát mutat. Egyébként a bérleteket az új évadra március 31-én kezdik árusítani, ezek közül kell választani gyorsan.