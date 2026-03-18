Választási kampány van, csak a zászlókarbantartás havi 20 millióba kerül, szóval Orbán Viktor beszédével újra megnyitják a Citadellát

2026-03-18 17:31:00 CET

Az ingyenjegyek már elfogytak, így mélyen zsebébe kell nyúlnia annak, aki megnézné a március 28-án újranyíló Citadella fő attrakciójának szánt kiállítást.

A nyugati ágyútoronyban kialakított, több mint 1700 négyzetméteres „A Szabadság Bástyája” címet viselő tárlatra ugyanis 4900 forint egy felnőttjegy, az iskolások belépéséért 2450 forintot kérnek, a családi jegy kedvezményesen 9800 forint – tudta meg a Népszava. Egy kétgyerekes család tehát csaknem 10 ezer forintot hagy ott a pénztárnál.

A nyugati rondella tetején kialakított Tetőkert 360-ról feltáruló „varázslatos körpanoráma”, valamint az egykori étterem helyén a Rondellateraszról élvezhető Budavári Palota látvány szintén fizetős, lévén csak a kiállításról érhető el és belépőjeggyel látogatható. Gondoltak azért a lapos zsebűekre is, nekik is jut panoráma a gyilokjárón és a bástyákon kialakított kilátópontokról, innen nézhetnek szerte, kicsit szűkebben, kicsit nyaknyújtogatósan.

A Citadella park viszont mindenki számára nyitott és szabadon bejárható lesz. Megcsodálható „az itt kinőtt gránátalmafa”, a rózsák, szőlőtőkék és persze az országzászló is.

A park közepén magasodik ugyanis Magyarország legnagyobb nemzeti lobogója: 36 méter magasan leng a 72 négyzetméteres trikolór. A lapunk által fellelt szerződés szerint havonta több mint 20 millióba kerül a karbantartása.

Van egy ingyenesen csodálható bronzcsík is, amely szimbolikusan jelzi a geodéziai alappontot, valamint Kelet- és Nyugat-Magyarország határvonalát.

Ingyen csodálható a restaurált Szabadság-szobor és a talapzatára applikált hatalmas kereszt is „az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumaként”. Az Orbán-kormány szerint „Magyarországnak fontos, hogy megerősítse a keresztény értékeit és példát mutasson a hanyatló Nyugatnak”.

A megújult erőd legfőbb látványossága a magyar szabadságért folytatott küzdelmeket bemutató kiállítás, „felidézve azokat a meghatározó személyiségeket és történelmi jelentőségű családokat”, akik évszázadokon át kiálltak az ország függetlenségéért. A tárlat alapgondolata az, hogy aki a hegyet birtokolja, az ország felett is hatalmat gyakorol. A Gellért-hegy mindig is ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különféle épületek, jelek és jelképek kerültek a tetejére. A kiállítást és az erőd átalakítását tervező csapat vezetője Taraczky Dániel, az Art1st Design Studio első embere az Octogonnak úgy mesélte, sokat töprengett azon, hogy mi is lehetne az igazi szabadság-gesztus, azután bevillant neki a kardcsapás mint szimbólum. Ez adta neki az ötletet az erődfal keleti és észak-déli átmetszéséhez, hiszen egy minden irányba nyitott, átjárható erőd maga a szabadság. A kiállítás maga Emese álmától indul és 1989-nél „a lét elviselhetetlen könnyűsége, a csodaévnél” ér véget a Nagy Imre-temetés kulisszái között, „ahol archív felvételről követhetünk egy ma már sorsfordítónak beállított beszédet” (Taraczkay Dániel nem mondta, de minden bizonnyal Orbán Viktor szavait hallhatjuk), majd kijutunk a rondellára egy kis víztükörrel megbolondított öröklánghoz.

Az építési költségekről várhatóan kevés szó esik majd. A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte. Az 1854-ben épült erőd felújításáról 2020-ban döntött a kormány, 2021-ben zárták be, akkor még úgy tervezték, hogy 2022-re végeznek a Citadella felújításával és 2023-ra a kiállítás is kész lesz. A munka azonban a vártnál lassabban haladt, sorra módosították a határidőket. Így jutottak el végül a jelenlegi választási kampány hajrájához.

Az erőd felújítását a NER két oszlopos tagjának – a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Garancsi Istvánhoz tartozó Market Építő Zrt. – konzorciuma végezte.

A 2021-ben aláírt szerződést 2023-ban akként módosították, hogy az eredeti megállapodásban szereplő 14,8 milliárdos vállalási árat minden évben automatikusan hozzáigazítják az éves inflációhoz. A felújítás keretösszege nettó 20 milliárd volt, ez a projektcégre feltöltött lehívások szerint ki is merítették. A projekt előkészítésére 2,5 milliárd adtak. A tervezőcég 544 millióért dolgozott, vezetője Taraczky Dániel Orbán Viktor és NER egyik kedvelt építésze, az ő neve szerepel a hatvanpusztai tervdokumentációkon és a Néprajzi Múzeum új állandó gyűjteményi kiállításának tervein is. A projektet lebonyolító Citadella Kft. utolsó beadott pénzügyi beszámolója szerint összesen 45,98 milliárd forint állami támogatást kaptak az erőd felújítására és a kiállításra.