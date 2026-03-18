Bíróságon támadta meg a bátonyterenyei önkormányzat az akkumulátor-feldolgozó üzem bővítési engedélyét

2026-03-18 14:01:00 CET

A gyárban történt korábbi súlyos balesetek, rákkeltő anyagokkal való veszélyeztetés, szabálytalanságok, működés felfüggesztés ellenére idén február végén a minisztériumi jóváhagyás is megérkezett a jelentős kapacitásbővítésre.

Bátonyterenyén a dél-koreai SungEel Kft. akkumulátor-feldolgozó üzeme bővítési engedélyének megsemmisítését kéri a bíróságtól a Nógrád megyei város önkormányzata – derült ki az Átlátszó keddi cikkéből. Az abban idézett keresetlevél szerint „a kérelmező tevékenységének eddigi »hozadéka« több robbanás, illetve tűz, több életveszélyes és halált okozó ipari robbanás, havaria-esemény”. Az önkormányzat dokumentuma szerint hiába kérték olyan igazságügyi szakértők kirendelését, akik az üzem hatásvizsgálati dokumentációját tartalmilag ellenőrizhették volna, erre nem került sor.

A koreai SungEel Kft. két magyarországi üzemében az elmúlt években gyakran történtek súlyos balesetek, és folyamatos volt a dolgozók rákkeltőkkel való veszélyeztetése. Ezekről mi is rendre beszámoltunk. Az is előfordult, hogy a nikkel munkahelyi légtérben mért értéke a kétezerszerese volt a határértéknek, de a magyar hatóságok újra és újra „bizalmat szavaznak” a botrányos cégnek. A bátonyterenyei üzemben – A tavaly novemberben megadott, engedélyben szereplő 14 400 tonnáról – 27 400 tonnára emelnék a feldolgozandó selejtes akkuk mennyiségét.

Az önkormányzati fellebbezések után hatósági eljárásban megadott engedélyt idén február végén – kiegészítve és módosítva – az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága mint másodfokú környezetvédelmi hatóság helybenhagyta. Ugyanakkor a bírósághoz fordult városvezetés szerint a folyamatosan szabályszegő, több ezer tonna veszélyes anyagot használó üzemnek „nincs helye a város szívében, lakóövezetén belül, felszíni víz közvetlen közelében, illetve a helyi vízműtársulás víznyerő kútjaihoz kb. 100 m méter távolságban”. Az önkormányzat azonnali jogvédelem keretében azt is kéri, hogy a bíróság tiltsa meg a SungEel-nek, hogy „a telephelyen bárminemű gazdasági tevékenységet folytathasson – beleértve ebbe az akkumulátorok gyűjtését is -, vagy akár próbaüzemelést indítson el, amíg az engedély ellen indított perben nem születik bírósági végzés.

Korábban a SungEel Kft. rendszeresen megsértette a hazai jogszabályi előírásokat; dolgozóit éveken át súlyosan veszélyeztette, üzemeiben több tűzeset, robbanás és halálos baleset is történt. Mint arról a Népszava is beszámolt, az akkumulátor-feldolgozó üzem működését 2023 augusztusában függesztette fel a hatóság a szigorú hulladékgazdálkodási előírások megsértése miatt, majd 2024 nyarán az üzem szigorú hatósági kontroll alatt újraindulhatott. Csakhogy 2025 májusában ismét rákkeltő anyagot mutattak ki a bátonyterenyei akkufeldolgozó munkavállalóinak szervezetében. A helyiek petícióval is tiltakoztak a bővítés ellen, amit több ezren írtak alá, ez azonban a jelek szerint nem hatotta meg az illetékeseket.