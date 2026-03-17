Izrael végzett Irán egyik legbefolyásosabb politikusával és a baszídzs milícia vezetőjével is

Irán;

2026-03-17 20:26:00 CET

Ali Laridzsáni halála nagy veszteség a teheráni rezsim számára.

Az izraeli védelmi minisztérium közlése szerint egy célzott teheráni légitámadásban életét vesztette Ali Laridzsáni, az iráni vezetés egyik legbefolyásosabb alakja. A nemzetbiztonsági tanács titkárának halála jelentős veszteség a teheráni rezsim számára, különösen azután, hogy február végén, az izraeli-amerikai légitámadások első órájában az ország legfőbb vallási vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot is megölték.

Ali Laridzsáni évtizedekig a hatalmi elit legszűkebb köréhez tartozott, volt iráni nukleáris főtárgyaló, a Forradalmi Gárda soraiban emelkedett a dandártábornoki rangig. Bár a teokratikus rendszer híveként ismerték, az utóbbi években mérsékeltebb hangot ütött meg, bizonyos gazdasági, valamint diplomáciai reformok szükségessége mellett érvelve. Legutóbb múlt pénteken, az al-Kudsz napján mutatkozott a nyilvánosság előtt, Maszúd Peszeskján elnök társaságában.

A halálhírt megkérdőjelezendő a teheráni állami média egy kézzel írt üzenetet tett közzé Ali Laridzsánitól, amelyben az amerikai támadásokban elhunyt iráni tengerészekről emlékezik meg.

Izrael nemcsak Ali Laridzsáni kiiktatását jelentette be, hanem a baszídzs milícia parancsnoka, Golamreza Szolejmáni dandártábornok halálhírét is. A paramilitáris szervezet vezetőjével hétfőn végzett egy támadás. A baszídzs a Forradalmi Gárda részeként a belső ellenállás letöréséért felelős, Szolejmánit pedig közvetlen felelősség terhelte a közelmúltbeli tömegtüntetések véres elfojtásáért. Az izraeli vezérkari főnök, Ejal Zamir jelentős sikerként értékelte az éjszakai műveleteket, amelyek szerinte alapjaiban befolyásolhatják az iráni hadi gépezet működését és a háború további menetét.

A hatalmi vákuumot fokozza a bizonytalanság Ali Hamenei utódja, Modzstaba Hamenei körül. A néhai vallási vezető 56 éves fia korábbi hírek szerint egy légitámadás során megsebesült. Kinevezése óta nem is jelent meg a nyilvánosságban. Felröppentek olyan értesülések is, miszerint Moszkvában kezelik, ám ezt az iráni nagykövet határozottan cáfolta.

Közben az amerikai politikai válság mélyülését jelzi Joe Kent tanácsadó váratlan lemondása is, aki az izraeli-amerikai hadműveletek koordinációjáért felelt a térségben. Döntése közvetlenül az iráni vezetés elleni legutóbbi légicsapások után született meg. Indoklásában a stratégiai nézeteltérésekre és a konfliktus ellenőrizhetetlenné vált eszkalációjára hivatkozott. Távozása komoly bizonytalanságot szülhet a szövetségesek között, mivel Kent kulcsszerepet játszott a hírszerzési adatok megosztásában és a teheráni célpontok kijelölésében is.