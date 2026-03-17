Lemondott az amerikai terrorelhárítási központ igazgatója, szerinte Irán nem jelentett veszélyt az Egyesült Államokra

2026-03-17 17:52:00 CET

Joseph Kent szerint Donald Trump izraeli nyomásra szállt be a háborúba Irán ellen.

Az amerikai terrorelhárítási központ (NCTC) igazgatója, Joseph Kent az X-en bejelentette, hogy lemond, mert nem tudja jó lelkiismerettel támogatni Donald Trump iráni háborúját.

A bejegyzésben közzétette a Donald Trumpnak címzett lemondást is. Ebben egyebek között az áll, hogy megtiszteltetés volt szolgálni a hazáját és vezetni a terrorelhárítást, de hosszú gondolkodás után úgy döntött, távozik a posztjáról. Ennek indoklásaként úgy fogalmazott:

„Nem tudom jó lelkiismerettel támogatni az Iránban zajló háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést nemzetünkre, és egyértelmű, hogy ezt a háborút Izrael és befolyásos amerikai lobbicsoportja nyomására kezdtük el.”

A távozó NCTC-igazgató felidézte, az amerikai elnök 2016-os, 2020-as és még a 2024-es külpolitikai kampányüzeneteit is támogatta, és azt az irányvonalat, amit Donald Trump az első elnöki ciklusában, 2017 és 2021 között képviselt. „2025 júniusáig ön még értette, hogy a közel-keleti háborúk csapdát jelentenek, amely hazafiak életét rabolják el és aláássák nemzetünk jólétét és prosperitását” - fogalmazott.

Joseph Kent szerint azonban Donald Trump második ciklusában magas rangú izraeli tisztviselők és az amerikai média befolyásos tagjai dezinformációs kampányt indítottak, teljesen aláásva az amerikai elnök America First-politikáját. Szerinte ez a „visszhangkamra” elhitette Trumppal, hogy Irán valódi veszélyt jelent az Egyesült Államokra és ezért le kell csapni rá, mert gyors győzelemre van lehetőség. „Ez egy hazugság volt, és ugyanaz a taktika, amit az izraeliek arra használtak, hogy belevigyenek minket a katasztrofális iraki háborúba. Nem követhetjük el újra ezt a hibát. Mint veterán, akit 11-szer vezényeltek harcba, és mint férj, aki elvesztette szeretett feleségét egy Izrael által kreált háborúban, nem támogathatom, hogy a következő generációt harcolni és meghalni küldjék egy olyan háborúba, amely semmilyen hasznot nem hoz az amerikai népnek, és nem igazolja az elvesztett életek árát” - fogalmazott a távozó terrorelhárítási igazgató.

Joseph Kent azzal zárta sorait, hogy reméli, Donald Trump elgondolkodik azon, hogy mit csinál Iránban és miért, és hogy a nemzet érdekében visszafordul-e erről az útról, vagy hanyatlásba és káoszba taszítja azt.

A Reuters szerint a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta Joseph Kent bejelentését, egyelőre hallgat az amerikai nemzeti hírszerzés sem, amelynek vezetője, Tulsi Gabbard közeli kapcsolatban áll a távozó terrorelhárítási igazgatóval. Tulsi Gabbard az iráni háború kezdete óta maga is kerüli a nyilvánosságot.