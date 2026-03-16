Donald Trump gyakorlatilag megzsarolta a NATO-t az iráni háborúval

Irán;NATO;háború;Egyesült Államok;fenyegetés;Donald Trump;Hormuzi-szoros;

2026-03-16 13:22:00 CET

Az amerikai elnök azt követeli, hogy az észak-atlanti szövetség vegyen részt az Irán elleni háborújában, legalábbis, ami a lezárt Hormuzi-szoros ügyét illeti.

Nagyon rossz jövőt helyezett kilátásba Donald Trump a NATO számára, ha az észak-atlanti szövetség nem segít az Egyesült Államoknak az Irán elleni háborújában.

Az amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjúban a lezárt Hormuzi-szorossal kapcsolatban beszélt arról, hogy „úgy helyes, ha azok az emberek, akik a haszonélvezői”, segítsenek biztosítani, hogy semmi rossz ne történjen ott. Majd egy nem is különösebben burkolt fenyegetéssel folytatta: – Ha nem érkezik válasz, vagy ha negatív lesz a válasz, azt hiszem, az nagyon rossz lesz a NATO jövője szempontjából. Mint ismert, Irán a bő két hete tartó amerikai-izraeli támadás megindítására válaszul jelentette be a Hormuzi-szoros lezárását, amelyen keresztül a világ tengeri kőolajszállítmányainak mintegy negyede halad keresztül.

Van egy NATO nevű dolgunk. Nagyon kedvesek voltunk. Nem kellett volna segítenünk nekik Ukrajnát illetően. Ukrajna több ezer mérföldre van tőlünk, de segítettünk nekik. Most meglátjuk, hogy ők segítenek-e nekünk. Mert régóta mondom, hogy ott leszünk nekik, de ők nem lesznek ott nekünk. És nem vagyok biztos benne, hogy ott lesznek mondta, nem említve, hogy Ukrajna számára elsősorban a Biden-adminisztráció nyújtott segítséget, Donald Trump a finanszírozást illetően gyakorlatilag magára hagyta az EU-t.

A lap kérdésére, hogy pontosan milyen segítséget várna el a NATO-tagállamoktól, Donald Trump közölte, hogy bármit, amire éppen szüksége van. Példaként említette az aknakereső hajókat, amiből Európának sokkal több van, mint az Egyesült Államoknak, továbbá európai kommandós csapatokra és más katonai segítségre is bejelentette igényét, ami az iráni blokád felszámolását illeti.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll további csapásokat mérni Teherán kulcsfontosságú olajinfrastruktúrájára a Kharg-szigeten, és ez ellen szerinte nem tehetnek semmit. Az interjúban szóba került az is, hogy Oroszország műholdas adatokkal segítheti Iránt az amerikai és izraeli rakétaelhárító rendszerek célba vételében, de Donald Trump ezzel kapcsolatban elnéző volt, mondván, az Egyesült Államok pedig Ukrajnának segített Oroszország ellenében.