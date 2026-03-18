Háztűz volt Sajókazán, ketten meghaltak

2026-03-18 08:03:00 CET

A lángokba borult épületben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók.

Ketten meghaltak, miután kigyulladt szerda hajnalban egy ikerház egyik fele a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajókazán, a Május 1. utcában – közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy a nyolcvan négyzetméteres házrész teljes terjedelmében égett, a lángok a tetőre is átterjedtek. Hozzátették, három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ikerház másik felének csupán a teteje rongálódott meg kis területen, az ingatlan lakható maradt.

A tájékoztatás szerint a tűzzel érintett házrészben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók. Megjegyezték, az oltást a házban felhalmozott lomok nehezítették, és nem zárható ki, hogy a tűz a fűtőeszköz miatt keletkezett, azonban a pontos okot tűzvizsgálat fogja feltárni.

A katasztrófavédelem illetékesei felhívták a figyelmet, hogy az épületben felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, akadályozzák a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb.