A lángokba borult épületben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók.
Ügyesen megfogalmazták a rendeletet, nehogy a cigányok is kaphassanak segítséget.
Az oktatás a legjobb fegyver a kirekesztettség ellen – állítja egy fiatal rendező: Stefan Ludwig Sajókazán forgatott dokumentumfilmje, a Mérges Buddha, egy különleges magyar iskoláról szól. A film a premier előtt a szeptember 22-én kezdődő Szemrevaló címet viselő filmhéten is látható lesz, közönségbeszélgetéssel egybekötve.
Egy kis kelet-magyarországi faluban, Sajókazán alapította meg Orsós János roma származású tanár a buddhista Dr. Ambédkar gimnáziumot, hogy a hátrányos helyzetű roma fiatalok számára perspektívát nyújtson.
Elfogták a rendőrök azt a négy, 14 és 17 év közötti fiatalt, akiik megtámadtak és kiraboltak egy idős férfit sajókazai otthonában. A súlyosan bántalmazott áldozatra a rablótámadás másnapján találtak rá.
A sajókazai dr. Ambédkar Gimnázium a második esély iskolája. Diákjai túlkoros cigány fiatalok, akik kihullottak a hagyományos oktatási rendszerből. Derdák Tibor igazgatóval többek közt arról beszélgettünk, miért szűköl munkájuk láttán a Jobbik és hogyan kell ellenszélben hajózni.
Gonosz és embertelen döntésnek tartja a Közmunkások Szakszervezetének társelnöke azt, hogy Sajókazán ezentúl csak folyószámlára utalják a segélyeket. A településen van ugyan egy takarékszövetkezet, ám annak nincs automatája. A 6-7 kilométerre lévő Kazincbarcikára meg nem jutnak el az emberek, mert az úton, amin biciklizni lehetne, megtiltották a kerékpározást, buszjárat pedig alig van. Az ügyben érintett 200 ember mégis megnyitotta a számlát, hiszen ha ezt nem teszik meg, egyetlen forintot sem kapnak.