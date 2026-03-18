Újabb ötlet a nincstelenek embertelen megalázására

Gonosz és embertelen döntésnek tartja a Közmunkások Szakszervezetének társelnöke azt, hogy Sajókazán ezentúl csak folyószámlára utalják a segélyeket. A településen van ugyan egy takarékszövetkezet, ám annak nincs automatája. A 6-7 kilométerre lévő Kazincbarcikára meg nem jutnak el az emberek, mert az úton, amin biciklizni lehetne, megtiltották a kerékpározást, buszjárat pedig alig van. Az ügyben érintett 200 ember mégis megnyitotta a számlát, hiszen ha ezt nem teszik meg, egyetlen forintot sem kapnak.