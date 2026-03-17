Kábítószer-birtoklás gyanúja miatt nyomoznak a Magyar Péter-féle házibuli miatt

kábítószer;nyomozás;szexvideó;Magyar Péter;

2026-03-17 10:50:00 CET

A rejtélyes videó egyelőre nem jelent meg.

Kábítószer-birtoklás miatt nyomozást rendelt el Magyar Péterék házibulijával összefüggésben a rendőrség – értesült a Magyar Nemzet.

A lap névtelen cikkében azt állítja egy birtokába került határozatra hivatkozva, hogy a rendőrség március 13-án rendelte el a nyomozást.

Az ügy előzménye, hogy egy szándékosan titokzatos honlap jelent meg február 10-én a radnaimark.hu címen, amely egy mennyezethez vagy felső sarokhoz rögzített kamerával készült fekete-fehér felvételen egy üres ágyat mutat, fölötte a „coming soon”, vagyis „hamarosan következik” felirattal. Az ágy melletti tálcán kis mennyiségben egy fehér por is látható.

Nem sokkal később a Tisza Párt elnöke azt mondta, 2024. augusztus 3-án hajnalban járt a szobában, ahol konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. „Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek. Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam” – fogalmazott Magyar Péter.

A nyilatkozat után megváltozott a rejtélyes honlap szövege, amelyre az ellenzéki politikus a kábítószer-fogyasztást tagadó mondata szerepel, és alatta a kérdés: „biztos?”.

A honlapon azóta sem jelent meg új tartalom.