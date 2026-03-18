Budapesten tartják az első Patrióta Nagygyűlést, Marine Le Pen és Matteo Salvini is beszédet mond

Március 23-án Budapesten rendezik meg az I. Patrióta Nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly), az eseményre a Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és több európai patrióta politikust várnak – derül ki a nagygyűlést szervező Polgári Magyarországért Alapítvány közleményéből.
A rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban A döntés joga: migráció és szuverenitás (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tart előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja.
A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.
Az eseményen – amelynek házigazdája Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke – beszédet mond többek között
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője,
Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese,
Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke,
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke,
valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.
Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor miniszterelnök lesz.
A közlemény szerint a Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.