Simon Gábor - Korábbi felvétel

Első fokon 30 millió forint pénzbüntetésre ítélték Simon Gábort

A költségvetési csalás vádjában felmentették.

Tizenkét év után ítéletet hirdettek első fokon az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) szerda délelőtt – írja a 24.hu.

A volt szocialista politikust egyebek mellett több száz millió forintos költségvetési csalás miatt állították bíróság elé abban az ügyben, ami még 2014 februárjában, röviddel az országgyűlési választás előtt robbant ki.

A bíróság Simon Gábort bűnösnek találta hamis magánokirat felhasználásában, ezért őt 300 napi tételre, összesen 30 millió forint pénzbüntetésre ítélte. A költségvetési csalás vádjában felmentették a volt szocialista politikust.

A bíróság ugyanakkor jelezte, hogy a pénzbüntetést megfizetettnek tekinti az előzetes letartóztatásban töltött idő miatt.

Közzétette kutatási eredményeit Szabó Andrea és több mint ötven fős csapata, amelyek szöges ellentétben állnak a kormány által ellenőrzött Magyar Turisztikai Ügynökség becsléseivel.