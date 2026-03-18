Első fokon 30 millió forint pénzbüntetésre ítélték Simon Gábort

2026-03-18 10:41:00 CET

Tizenkét év után ítéletet hirdettek első fokon az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) szerda délelőtt – írja a 24.hu.

A volt szocialista politikust egyebek mellett több száz millió forintos költségvetési csalás miatt állították bíróság elé abban az ügyben, ami még 2014 februárjában, röviddel az országgyűlési választás előtt robbant ki.

A bíróság Simon Gábort bűnösnek találta hamis magánokirat felhasználásában, ezért őt 300 napi tételre, összesen 30 millió forint pénzbüntetésre ítélte. A költségvetési csalás vádjában felmentették a volt szocialista politikust.

A bíróság ugyanakkor jelezte, hogy a pénzbüntetést megfizetettnek tekinti az előzetes letartóztatásban töltött idő miatt.