A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campusa.

Meghalt egy 21 éves honvédtisztjelölt az NKE campusán, egy épület tetejéről zuhant le

A BRFK szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel. 

Egy 21 éves fiú halt meg kedd délután a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campusán, a fiatal honvédtisztjelölt az egyetemhez tartozó X. kerületben található laktanya egyik épületének a tetejéről zuhant le – értesült a 24.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lap érdeklődésére azt közölte, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy tegnap délután tragikus hirtelenséggel elhunyt egy harmadéves honvédtisztjelölt. A tragédiáról értesítették a fiatal családját, és a hatóság bevonásával megkezdték a körülmények tisztázását.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor lesz.