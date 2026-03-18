Meghalt egy 21 éves honvédtisztjelölt az NKE campusán, egy épület tetejéről zuhant le

Egy 21 éves fiú halt meg kedd délután a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campusán, a fiatal honvédtisztjelölt az egyetemhez tartozó X. kerületben található laktanya egyik épületének a tetejéről zuhant le – értesült a 24.hu.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lap érdeklődésére azt közölte, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.
A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy tegnap délután tragikus hirtelenséggel elhunyt egy harmadéves honvédtisztjelölt. A tragédiáról értesítették a fiatal családját, és a hatóság bevonásával megkezdték a körülmények tisztázását.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.