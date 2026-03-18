gyász;sportújságíró;Dávid Sándor;

Meghalt Dávid Sándor, a Forma-1 magyar hangja

 Az Aranytollas újságíró, sportriporter életének 90. évében hunyt el.

Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor »Lapaj« – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után” – írta családja az újságíró Facebook-oldalán.

Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, 1959-ben kezdett külsőzni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A Forma-1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tv-nézők számára. Később az Eurosport alapító tagjaként a magyar szerkesztőségben dolgozott. Több mint húsz könyvet írt, közülük a Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg.

A Hungaroring egykori sajtófőnöke 1996-ban Feleki László-díjat vehetett át, 2008-ban a Sportújságírók Világnapja alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életműdíjjal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal ismerte el munkásságát. 2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjat adományozott számára, 2022-ben pedig Ezüstgerely-díjat érdemelt ki.

Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét.

