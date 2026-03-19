2026-03-19 06:00:00 CET

Nem nagyon lesz költségvetési fedezete az oktatás-nevelésben nem pedagógusként dolgozók (például iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, könyvtárosok, karbantartók) béremelésére, mert túl sokba kerülne az államnak, ha a mostani, nettó 200-300 ezer forintos béreket 300-400 ezer forint közé, sőt a diplomás iskolai-óvodai dolgozókét akár nettó 400 ezer forint fölé emelnék - legalábbis ez derült ki kedden a Belügyminisztériumban, ahol a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kezdeményezett egyeztetést a bérek rendezésének érdekében.

A szakszervezet számításai szerint éves szinten plusz 134,6 milliárd forint költségvetési forrásra lenne szükség ahhoz, hogy több mint 67 ezer, az oktatási-nevelési intézmények mindennapi működéséhez elengedhetetlen munkát végző dolgozó bérét olyan szintre emeljék, amiből 2026-ban egy kicsit jobban meg is lehet élni. Persze ebből sem lesz adriai jachtozás vagy vidéki vadászbirtok, de talán mégis kevesebbet kellene nélkülözni. De hát a kormányzat szerint ez akkor is hatalmas összeg. Mégis honnan szednének össze annyi pénzt, ami a teljes központi költségvetés 0,3 százalékát jelenti? Vegyenek el a néphülyítő kormányzati kommunikáció ezermilliárdjaiból? Még mit nem! Csippentsenek le a csendben vegetáló Klebelsberg Központ és a tankerületi központok több mint ezermilliárdos költségvetéséből? Csak álmodjatok, nyomoroncok!

De ha nem lesz megállapodás a közeljövőben, a szakszervezet sztrájkot is hirdethet. Én mégsem tudom elképzelni, hogy a hatalom képviselői ettől összecsinálnák magukat. Kormányzati szempontból, ha a több mint 67 ezer érintettből 3-4 ezer sztrájkol, lényegében azt jelenti, hogy minden rendben van, a dolgozók több mint 90 százaléka elégedett a helyzetével. Talán így is van. Néma gyereknek az anyja se érti a szavát.