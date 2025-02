Nincs pardon, a magasabb átlagbér a hivatalos - a képviselők is így számolnak

Bár a KSH a munkáltatók teljes körére is közöl már átlagbért, a képviselői tiszteletdíjak alapjául is szolgáló hivatalos adat továbbra is az az ennél magasabb összeg, amelynél csak a nagyobb cégek dolgozóit veszik figyelembe.