37 millió forintból épült egy taktaharkányi piac, három oszlopból és két padból áll

Több mint 37 millió forintból, EU-s támogatással épült egy olyan „termelői piac” Taktaharkányban, amely három oszlopból, egy tetőből és egy padból áll – számol be Hadházy Ákos a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
A független országgyűlési képviselő szerint ebből a pénzből egy családi házat meg lehetett volna építeni a megfogalmazása szerint „mérhetetlenül szegény” borsodi faluban. Hadházy úgy látja, ehhez hasonló bizarr megoldásokat sok más falvakban is láthatunk – szinte mindenhol komoly túlárazással –, a taktaharkányi esetet viszont „kirívónak” nevezte.Hadházy Ákos talált egy taktaharkányi hűtőházat, amelyre 180 millió forintot adott az EU, de a vázán kívül mást nem állítottak fel belőle
„Még nagyobb gond, hogy ha nem loptak volna belőle, a legtöbb helyen akkor is feleslegesen költötték volna el a pénzt. A pályázat neve (helyi termékek piacra jutásának elősegítése) az ostobaság és a cinizmus csúcsa, hiszen egyrészt sajnos ma már alig van falu, ahol valódi őstermelők termelnének látható mennyiségben, másrészt, ha van is ilyen, az nyilván inkább a városokban próbálja eladni az árut, ott, ahol kereslet van rá” – írta az ellenzéki politikus.