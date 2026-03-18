37 millió forintból épült egy taktaharkányi piac, három oszlopból és két padból áll

Hadházy Ákos videóra is vette, mire ment az EU-s pénz a borsodi faluban.

Több mint 37 millió forintból, EU-s támogatással épült egy olyan „termelői piac” Taktaharkányban, amely három oszlopból, egy tetőből és egy padból áll – számol be Hadházy Ákos a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A független országgyűlési képviselő szerint ebből a pénzből egy családi házat meg lehetett volna építeni a megfogalmazása szerint „mérhetetlenül szegény” borsodi faluban. Hadházy úgy látja, ehhez hasonló bizarr megoldásokat sok más falvakban is láthatunk – szinte mindenhol komoly túlárazással –, a taktaharkányi esetet viszont „kirívónak” nevezte.

„Még nagyobb gond, hogy ha nem loptak volna belőle, a legtöbb helyen akkor is feleslegesen költötték volna el a pénzt. A pályázat neve (helyi termékek piacra jutásának elősegítése) az ostobaság és a cinizmus csúcsa, hiszen egyrészt sajnos ma már alig van falu, ahol valódi őstermelők termelnének látható mennyiségben, másrészt, ha van is ilyen, az nyilván inkább a városokban próbálja eladni az árut, ott, ahol kereslet van rá” – írta az ellenzéki politikus.

