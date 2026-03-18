Már a nógrádi kormányhivatal is önazonossági rendeletek visszavonására szólítja fel az önkormányzatokat

2026-03-18 12:23:00 CET

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy az általa vizsgált rendeletek – egy kivétellel – mind súlyosan diszkriminatívak.

Az állam is belátta, hogy súlyosan diszkriminatív rendeleteket alkotnak az önkormányzatok a helyi önazonosság védelméről szóló törvény nyomán: a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatta a jogvédőket, hogy valóban jogsértők az általuk támadott jogszabályok, az érintett önkormányzatokat pedig felszólította, hogy helyezzék hatályon kívül azokat – erre hívta fel a figyelmet szerdán a Magyar Helsinki Bizottság.

Az emberi jogi egyesület közleményében felidézte, az Alaptörvény módosítása és a helyi önazonosság védelméről szóló törvény elfogadása óta folyamatosan figyelmeztettek arra a jogvédők és a civil szervezetek, hogy a törvény célja nem más, mint a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású emberek kiszorítása, letelepedésük megakadályozása az adott településeken. Ezt egészen mostanáig kikérte magának a felelős miniszter, Navracsics Tibor, aki kitartott amellett, a törvényt nem azért alkották meg, hogy diszkriminatív rendeletek szülessenek.

Ehhez képest a törvény elfogadása óta tucatszám alkottak ilyen rendeleteket, elsősorban az ország szegényebb, romák lakta régióiban. A civil szervezetek folyamatosan monitorozzák a naponta szaporodó rendeleteket, és tapasztalataik szerint

lényegében azonos szövegezésű jogszabályok születnek, amelyek szinte mindegyike anyagi helyzethez, iskolai végzettséghez kötötte a településre való beköltözés lehetőségét.

Gyakran még személyes meghallgatást is előírtak a letelepedés engedélyezéséhez, ami lehetőséget teremt az önkormányzat szubjektív, előítéletes döntésére. A rendeletek tehát nyilvánvalóan diszkriminatívak, hiszen társadalmi helyzet, vagyoni helyzet alapján különböztetik meg a beköltözni kívánó személyeket, közvetetten lehetőséget adva ezzel a roma emberek távoltartására.

Számos civil szervezet közösen lépett fel a folyamat ellen, többen a kormányhivatalok törvényességi ellenőrzési osztályához fordultak, mások nemzetközi szervezeteknél tettek panaszt, és voltak olyan szervezetek is, amelyek videós tartalmakat készítettek a jogsértő gyakorlatról.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy

a vizsgált rendeletek – egy kivétellel – mind súlyosan diszkriminatívak, azokat azonnal hatályon kívül kell helyezni.

Mivel – hangsúlyozza a közlemény – az ország más részein is azonos tartalommal születtek meg az önazonossági rendeletek, így ezekről is kimondható, hogy céljuk nem legitim, kizárólag azzal a szándékkal születtek, hogy a hátrányos helyzetű, többségében roma származású embereket távol tartsák.

A jogvédők szerint a helyi önazonosságról szóló törvénynek ki kell kerülnie a jogrendszerből, mert a tapasztalatok alapján nem elszigetelt jogalkalmazási hibákhoz, hanem rendszerszintű diszkriminatív jogalkotáshoz vezetett.

„Az, hogy hatálybalépését követően országszerte tömegesen, sokszor szinte azonos tartalommal születtek olyan helyi rendeletek, amelyek jövedelmi, vagyoni és társadalmi helyzet alapján szűrik a beköltözőket, azt mutatja, hogy a törvény maga vált a kirekesztő önkormányzati gyakorlat katalizátorává. Ha egy törvény nyomán tömegével születnek jogsértő rendeletek, akkor nem elég az egyes rendeletek utólagos korrekciója: magát a felhatalmazó törvényt is hatályon kívül kell helyezni. A nehezebb sorsú, anyagilag kiszolgáltatott önkormányzatokat a kormánynak nem romaellenes rendeletek megalkotására való buzdítással, hanem valódi szociálpolitikai eszközökkel kell támogatnia” – szögezi le a közlemény.

A törvény visszavonását sürgető civil szervezetek:

TASZ

Roma Sajtóközpont

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége

Amnesty International Magyarország

Human Dignity in Action (Belgium)