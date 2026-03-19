Hadházy Ákos; ukrán pénzszállítók;

2026-03-19 06:00:00 CET

Terrorcselekmény, hivatali visszaélés, kényszerítés és jogellenes fogvatartás gyanúja miatt tett feljelentést Hadházy Ákos az ukrán pénzszállító kirablása ügyében. „A szomorú helyzet az, hogy ezeknek a jogi fogalmaknak a használatában semmilyen túlzás nincsen” – jegyezte meg a független országgyűlési képviselő. A Büntető törvénykönyvet idézve Hadházy felhívta a figyelmet, hogy terrorcselekmény, amikor valaki „abból a célból, hogy állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön (...) erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el”.

„Mára kiderült, hogy az intézkedésnek semmilyen jogalapja nem volt. Ellenben Lázár János és Orbán Viktor is nyíltan beszéltek arról, hogy az akciónak csak az volt az értelme, hogy Ukrajnát a kőolajvezeték kijavítására kényszerítsék” – tette hozzá Hadházy. A politikus úgy látja, „ez az ügy a magyar állam történelmének egyik legsötétebb fejezete, szó szerint hullarablók lettünk”, ezért nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk vele. Megjegyezte azt is, azért is tette meg a feljelentést, hogy megmutassa, „egyáltalán nem lesz nehéz őket börtönbe küldeni, és egyáltalán nem »csak« az iszonyatos lopásaik miatt”. A NAV és a Terrorelhárítási Központ pénzmosás gyanújára hivatkozva foglalta le az Oscsadbank két pénzszállító autóját a benne szállított 27 milliárd forintnyi készpénzzel és aranyrögökkel együtt.

Emlékeznek még? Ha már annyira divat az arisztokráciát - vagy, amit annak hiszünk – majmolni, elfeledve, hogy ez, jobb esetben, a tisztesség kötelezettségével is járt.

Napjaink műanyag utánzatai még csak másolni sem tudják az elődöket.

„Főméltóságú Úr!

Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.

Nem tartottalak vissza.

Bűnös vagyok.

Teleki Pál

1941. ápr. 3.”

Hadházy Ákosnak több mint igaza van. Hullarablók lettünk, nyomunkban egy erköcstelen, etikátlan rendszerrel, amely már-már a szakításig feszíti viszonyát Ukrajnához. Meddig vajon? Amíg az oroszok segedelmével Kárpátalját fel nem ajánlja a Birodalom az Országgyarapítónak?

Meddig feszíti a húrt a kormányfő? Meddig alázza Ukrajna nemzetét? Már a Fidesz józanabb köreiben is kezdik felismerni: az emberek idegei cincálásának is vannak határai. Talán ezért volt némelyek szerint lágyabb a miniszterelnök szóhasználata az ünnepi beszéd során, ami feltehetően arra vezethető vissza, hogy a Fidesznél mérik: nincs értelme tovább hergelni a tömeget, ez ugyanis nem vezet eredményre.

Az, amit a magyar kormányzat az ukránokkal csinál több, mint tisztességtelen. Ennyit talán még az orosz gazda sem vár el tőlük, bár ki tudja.

Ki leszünk írtva Európából, ha így folytatjuk, nem kell már sok hozzá.