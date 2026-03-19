Gulyás Gergely: Az Orbán-kormány kitilt három ukrán állampolgárt Magyarországról és a schengeni övezetből

2026-03-19 10:17:00 CET

Egyikük az a Hrihorij Omelcsenko, aki az Orbán Viktor és családja fenyegetéséről ismert kamuvideóban tűnt fel.

A másik kettő közül az egyik az ukrán hadsereg egyik Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, aki a „neonáci C14 csoport vezetője”, és egy ukrán politikai elemző. Gulyás Gergely elmondása szerint ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot, vagy a miniszterelnököt és családját, ezért nem indokolt, hogy akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek.

Az ukránokat az agresszor Putyin-rezsim képviselői neonácizták eddig.