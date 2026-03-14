Túljátszották a horrorsztorit, lejárt szavatosságú ukrán politikus fenyegeti Orbán Viktort és családját az új kamuvideóban

2026-03-14 05:50:00 CET

A Fidesz Ukrajna-ellenes félelemkeltéssel operáló kampánystábja Volodimir Zelenszkij elnök után újabb, a magyar kormányfőt fenyegető ukrán „politikusra” talált, elárasztva kijelentéseivel a NER-közeli médiát.

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik” – írta egyik szerdai Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A csatolt felvételen a miniszterelnök mindenki szeme láttára telefonált a lányainak, látszólag értük és unokáiért aggódva. A kormányközeli Index portál ugyanis aznap megírta: egy Prjamij TV nevű YouTube-csatorna videója szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. A miniszterelnök szerint szerint ezt komolyan kell venni.

Mindez annyira illik a az Orbán-kormány minden jel szerint orosz segítséggel csúcsra járatott, Ukrajnát háborús fenyegetésként beállító választási kampányába, hogy gyanút keltett minden, a dezinformációra érzékeny emberben. Az Index cikkéhez mellékelt rövid videórészletből ráadásul világosan látszott, hogy a Prjamij TV-nek a nézeteit kifejtő Hrihorij Omelcsenko szájmozgása manipulált, természetellenes és nincs is szinkronban a rossz minőségű hanggal. Eközben a magántelevízió YouTube-oldalára hétfőn felkerült interjúban az inkriminált részlet másképp hangzik.

Frész Ferenc kibervédelmi szakértő erről ezt írta: a kifogásolt felvételt alaposan átszerkesztették, hogy az ne „egy rögeszmés nyugdíjas magánvéleményének”, hanem egy „kőkemény ultimátumnak” tűnjön. Csütörtökön közzétett elemzésében a szakértő példaként említi, hogy

amikor a felvétel szerint Omelcsenko azt mondja, „gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén és a hat unokáján!”, akkor torzították az eredeti mondatot. Az ugyanis úgy hangzik: – Mivel a bűnökért a leszármazottak is felelnek, gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén és hat unokáján! Vajon hogyan tud a szemükbe nézni, miközben az ő bűnös politikája miatt ukrán gyerekek halnak meg nap mint nap?

Frész Ferenc szerint ezen a ponton történt a legsúlyosabb torzítás. „Az eredeti mondatban Omelcsenko egy zavaros erkölcsi párhuzamot von az ukrán áldozatok és a karma között. A vágással ezt eltüntették, így a mondat egy indoklás nélküli, tiszta fenyegetéssé vált a család ellen.”

A manipuláció technikai részleteit sorolva a szakértő a többi között azt írta: „A videó szándékosan rossz minőségű, hogy ne legyenek tisztán láthatóak azok a pontok, ahol a vágóolló vagy az MI (a mesterséges intelligencia) belenyúlt a képbe.” Felhívja a figyelmet arra, hogy az interjúból készült egy a Fidesz vasárnapi Békemenetére mozgósító klip is, amelyben a 60-perces beszélgetést szétdarabolva, „a legijesztőbb szavakat pakolták egymás mellé, olyan sorrendben, ahogy azok soha nem hangzottak el”. A videó influenszer-narrátora pedig „Zelenszkij emberének” hazudja a beszélőt, még mielőtt megszólalna.

Hasonlóan fontos, hogy míg Volodimir Zelenszkij múlt csütörtöki, burkoltan Orbán Viktornak címzett fenyegető szavai egy hivatalban lévő elnök szájából hangzottak el, addig Omelcsenko semmilyen értelemben nem tekinthető az ukrán állam politikáját képviselő személynek, még ha az Index és a Fidesz sajtóbirodalma mindent elkövet is, hogy hamisan felnagyítsa médiaszerepét.

Az orosz-ukrán háborút közeli figyelemmel kísérő Rácz András történész erről így vélekedett Facebook-bejegyzésében: „Egy napja azzal van tele a magyar kormánymédia, hogy egy Hrihorij Omelcsenko nevű, ukrán »titkosszolgálati tábornok» vagy »politikus» állítólag megfenyegette Orbán Viktort, és ez azt jelenti, hogy »az ukránok» a magyar miniszterelnök életére törnek. A jó hír, hogy ebből lényegében semmi sem igaz.” Ami a 74 éves, korábban négy parlamenti időszakban 1994-től 2007-ig a kijevi parlamentben ülő férfi politikai karrierjét illeti, Rácz András rámutat, hogy sosem volt ennél jelentősebb pozíciója. Az eredetileg jogász férfi majdnem tíz évig tanított a belügyi akadémián a 80-as években, és rövid ideig, 1992-1994 között vezette az SzBU katonai elhárításában a korrupció-ellenes ügyosztályt. Azaz 32 évvel ezelőttig - írja. ”Altábornagyi rendfokozatát akkor kapta, amikor már több mint egy évtizede a parlamentben ült. Rácz András megállapítja, hogy

még ha a felvétel valódi is lenne, nem az ukrán állam véleményéről vagy álláspontjáról van szó

„Tehát ugyanannak a cirkuszi előadásnak a folytatását látjuk, hogy a magyar kormány ész nélkül ukránozik, hogy ne arról kelljen beszélnie, hogy a hazánk, Magyarország egyébként milyen állapotban van az ő 16 éves kormányzásuk után.”

A Hrihorij Omelcsenkónak szintén utánajáró 444 szerint máig tábornokként definiálja magát még a YouTube-csatornája címében is, évek óta rendszeresen feltűnik elemzőként különböző platformokon. „Nézettsége olykor a 10 ezret sem éri el, máskor több százezerig emelkedik. Főként olyankor, amikor szidja Volodimir Zelenszkijt, mint a bokrot. Sokat látott politikai elemzőnek képzeli magát, vannak fórumok, amelyek teret biztosítanak összeesküvés-elméletekbe torkolló gondolatmenetei kifejtéséhez. A Prjamij TV-nek adott mostani, végig Orbán Viktor múltjáról és Ukrajna-ellenes politikájáról szóló ukrán nyelvű interjúját alaposan kiveséző portál megemlíti, hogy abban Hrihorij Omelcsenko beszél „Orbán Viktor 2009-es pálfordulásáról, a Szemjon Mogiljevics-hatásról – ami régi legenda”, nem mellesleg pedig a Kárpátalja magyar megszállására vonatkozó tervekről is. – 2022-ben meg volt beszélve, ha PVlagyimir utyin elfoglalja három nap alatt Kijevet, a magyarok bevonulnak Kárpátaljára, ám erre hasztalanul ácsingóznak - hangzik egy erről szóló kijelentés.

A 444 emellett megállapítja, Hrihorij Omelcsenko ha a miniszterelnök családját nem is, magát Orbán Viktort megfenyegette, nem is egyszer, ráadásul igen keményen –, de hogy ennek mekkora a jelentősége és a súlya, az talán az eddigiek alapján is nyilvánvaló. A legélesebb fenyegetés ott hangzik el, amikor saját korábbi, „az újfasiszta-putyinista” Orbán Viktornak címzett nyílt leveléből idéz az alábbi módon: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé vetjük. Hamarabb folyik le a véred a Dunán, mint Magyarországra a muszka kőolaj a Druzsbán keresztül.”

Mivel az egykori tábornoki dicsőségében sütkérező, a YouTube-on folyamatosan szereplő férfi nem először foglalkozik a magyar miniszterelnökkel, a Fidesz propagandistáinak nem nehéz előbányászniuk hasonló videókat,

új fejleményként állítva be őket a magyar médiát szándékosan ezzel elárasztó műveletükben.

Egyetlen szálra fel lehet fűzni az egészet

Múlt hét csütörtökön Orbán-kormány nagy feneket kerítettek a béketűrését elvesztő Volodimir Zelenszkij előző napi, burkoltan a magyar kormányfőnek címzett fenyegetésének, miszerint remélik, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni az Ukrajnának hitelként megszavazott 90 milliárd eurós uniós hitelt, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. „Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – mondta.

Mindez azután, hogy Orbán Viktor aznap ellenséges lépésként értékelte, hogy Ukrajna még nem állította helyre az oroszok csapással január végén szétlőtt Barátság olajvezetéket, és kijelentette: „Erőből rá fogjuk kényszeríteni az ukránokat, hogy újraindítsák az olajszállítást.” Ennek megfelelően két nap sem telt bele, és a magyar hatóságok feltartóztattak egy Ausztriából Ukrajnába tartó, engedélyezett bankközi pénzszállítmányt, hamis jogalappal őrizetbe véve majd kiutasítva az ukrán kísérőket és lefoglalva a két páncélozott furgon rakományát. A Fidesz vezetői azóta azt szajkózzák, Ukrajna pénzeli a hatalomváltásra készülő Tisza Pártot. Orbán Viktor pedig szerda esti vecsési eligazításán már azt mondta: – Az a helyzet, hogy a kérdés az, hogy Volodimir Zelenszkij alakít kormányt vagy én?