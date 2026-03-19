Gulyás Gergely szerint a Facebook jogellenesen korlátozza a kormánypárti szereplőket, a Tisza Pártot viszont segíti

kormányinfó;

2026-03-19 10:45:00 CET

Gulyás Gergely a Hír TV kérdésére azt állította, hogy a közösségi média, a Facebook cenzúrázza Magyarországot és a magyar kormányt. Az Egyesült Államokban a hasonló jelenséget Donald Trump megszüntette, ez Európában még nem sikerült – vélekedett, noha előtte a miniszter maga ismerte be, hogy ő személy szerint nem használja közösségi médiát. – Nyilvánvaló, hogy a Facebook olyan mechanizmusokat működtet, ami az elérésében csökkenti a kormánypárti, és segíti az ellenzéki, különösen a Tisza Párthoz köthető szereplők elérését – fogalmazott, amit a véleménynyilvánítás jogellenes korlátozásaként értékel.