2026-03-20 06:00:00 CET

Orbán Viktor leginkább saját híveit veszi hülyére, amikor békepártiságról papol, mégis mindent megtesz azért, hogy az ősellenség Brüsszel mellett a 4 éve honvédő háborút folytató Ukrajnát is ránk haragítsa. Bele se merek gondolni, a kormányfő békeharca meddig lesz képes eszkalálni a két ország viszonyát. A következő alkalommal mindenesetre, amikor azt süvölti, nem megyünk háborúba, talán érdemes lehet pontosítani, hogy Ukrajna ellen se.

A Kijevvel szembeni „haditerv” fő oka, hogy az ukránok közel két hónap alatt nem javították meg a Magyarországra és Szlovákiába orosz olajat szállító Barátság-rendszert. Amit amúgy oroszok bombázták le. Ja, pardon, Szijjártó Péter szerint „a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely a Tisza Párttal egyeztetve döntött” a Barátságon keresztüli olajszállítás beszüntetéséről. Nem tudom, a miniszter mit szed, de én is kérek belőle.

Bár az ukrán maszatolás sokáig tényleg kamuszagúnak tűnt, független szakértők ma már a sérülést a Dunai Finomító tavalyi tűzesete okozta kárnál is nagyobbra becsülik, utóbbit pedig még vagy fél évig javítják. Zelenszkij sem titkolja: nincs nagy kedve saját szétbombázott fűtőműveik helyett a további bombázásuk pénzellátását biztosító csőrendszert helyrehozni. Most az EU magyar és szlovák tagokat nélkülöző küldöttséget szalajt helyszíni terepszemlére.

Békegalambunk azért háborúzik a csőért, mert az orosz olaj úgymond olcsó, ami meg kell a rezsicsökkentéshez. Független szakértők szerint ez full kamu: a keleti olaj például kifejezett drága, ha nem jön meg. És mi lesz, ha az oroszok megint beledörrentenek a Barátságba?

Inkább az Adria olajvezeték felé kéne fordulni, amit hál’ istennek idén már Orbán Viktor is észrevett. Jó lenne Zágrábbal nem így összerúgni a port. Igaz, a Fidesz-KDNP alatt erre vajmi csekély esélyt látok.