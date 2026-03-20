Háromnapos parlamenti vita után kompromisszum született Bukarestben

2026-03-20 07:01:00 CET

A koalíción belüli feszültségek viszont túl mélyek ahhoz, hogy ez hosszú távú nyugalmat hozzon a román belpolitikába.

Egy háromnapos parlamenti vita és a koalíció összeomlásának a lehetősége után tegnap kompromisszumra jutottak a román koalíciós pártok a 2026-os költségvetés ügyében. Így – egyelőre – marad a négypárti Nyugat-barát kormány és Ilie Bolojan miniszterelnök. A tervek szerint ma a parlament is megszavazza a büdzsét.

A válság abból adódott, hogy a legnagyobb kormánypárt, a PSD csütörtökön ragaszkodott az általa utólag benyújtott szociális csomag elfogadásához, amelyre nem volt fedezet. A PSD azonban mind a kormányon maradást, mind a büdzsé elfogadását ennek elfogadásához kötötte, miközben a szélsőjobb AUR párt egy előrehozott választást fölényesen megnyerne, költségvetés hiányában pedig működésképtelenség bénítaná meg az államot. A szociális támogatási csomag – egyszeri inflációt kompenzáló juttatás a nyugdíjasoknak és szociálisan rászorulóknak – 3,4 milliárd lej (mintegy 263 milliárd forint). Fedezetét úgy oldják meg, hogy elhalasztják a bírák által bíróságon megnyert egyes juttatások kifizetését.

A bírák egyelőre nem reagáltak, a koalíción belüli feszültségek viszont túl mélyek ahhoz, hogy ez a kompromisszum hosszú távú nyugalmat hozzon a román belpolitikába.