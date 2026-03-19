Orbán Viktor szerint ő nem a parlamenti választás miatt szívatja Ukrajnát, biztosan vétózik Robert Fico is

2026-03-19 16:21:00 CET

A magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel elfogadását, amelyet 2025 decemberében már jóváhagyott egyszer, de azt a feltételezést visszautasította, hogy ennek köze lenne az április 12-i magyarországi parlamenti választáshoz. Az Európai Tanács elnöke elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor viselkedését.

A csütörtöki uniós csúcstalálkozón az Európai Tanács elnöke, António Costa „elfogadhatatlannak” minősítette Orbán Viktor viselkedését, miután a magyar miniszterelnök akadályozza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel elfogadását – nyilatkozta a Politicónak egy meg nem nevezett, a teremben zajló tanácskozás részleteit ismerő tisztviselő.

Az Európai Unió vezetői a csütörtöki csúcstalálkozó első 90 perces tárgyalásán estek át. A brüsszeli lap információ szerint ezen Antonio Costa rámutatott, hogy eddig egyetlen vezető sem lépte át ezt a határt, hogy 2025 decemberében még jóváhagyott egy intézkedést, aztán mégis megvonta a támogatást. Kiemelte, az Orbán-kormány szerint a helyzet megváltozott, de ez az orosz támadásoknak köszönhető, és egyetlen vezető döntése sem függhet attól, hogy egy harmadik ország mit cselekszik. Hozzátette, Magyarországnak vannak alternatív kőolajellátási útvonalai.

Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy kormányának joga van megakadályozni a döntést. Robert Fico szlovák miniszterelnök azzal érvelt, hogy Szlovákia fizeti meg ennek a helyzetnek az árát, és hogy Ukrajnának be kell engednie az ellenőreiket, hozzátéve, hogy Szlovákia csatlakozik Magyarországhoz a Ukrajnával kapcsolatos döntésének vétójában.

A tisztviselő szerint az azóta felszólaló 20 tagállami vezető António Costa mellett állt ki ebben a vitában. A Politicónak több diplomata arról számolt be, hogy az EU vezetői nem tudták rávenni Orbán Viktort, hogy kötélnek álljon az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében, tehát egyelőre nem született kompromisszum, sem bármiféle megoldás. Egy másik anonimitást kérő forrás azt mondta,

a teremben felszólaló Orbán Viktor visszautasította azt a feltételezést, hogy az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel vétójának köze lenne az áprilisi magyarországi parlamenti választáshoz, ezt „teljesen alaptalannak” nevezte. A magyar kormányfő azzal vádolta a többi tagállami vezetőt, hogy többet foglalkoznak Ukrajnával, mint Magyarországgal, és kijelentette, hogy ez az ügy „létkérdés” az országunk szempontjából.

Figyelemre méltó, hogy eközben Andrej Babis cseh miniszterelnök – aki az Európai Tanács egyetlen másik tagja a Patrióták Európáért pártcsaládból a magyar kormányfő mellett – a vitával kapcsolatban úgy fogalmazott: ő nem fogja győzködni Orbán Viktort, ez a magyar miniszterelnök problémája, nem az övé. Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósításából, szóval Orbán Viktor olyasmit vétóz, ami Magyarországot nem is érinti közvetlenül.

A brüsszeli lap szerint továbbra sem világos, mikor juthat el az EU-s küldöttség a megrongálódott Barátság-kőolajvezetékhez. A delegáció szerdán már megérkezett Kijevbe, és most az ukrán hatóságok zöld jelzésére vár, mielőtt elindulna a helyszínre, amely körülbelül négy órányira van az ukrán fővárostól.

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön megkezdődött Brüsszelben az Európai Tanács tagjainak ülése. Az egynaposra csúcstalálkozó napirendjén az energiaárak kérdése, az EU gazdasági versenyképességének javítása és az egységes piac erősítése, az ukrajnai és a közel-keleti helyzet, a következő többéves pénzügyi keret, a biztonság és a védelem témái, valamint a migráció szerepel.

A legutóbbi formális csúcson decemberben a 27 állam- és kormányfő elfogadta azt az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós, két évre szóló hitelt, amelynek a folyósítását Orbán Viktor most mégis akadályozza. Akkor Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött, kimarad a hitelfelvételből, de nem blokkolja azt. Jogilag a hitel három külön jogszabályt érint, ezekkel az ukrán nemzeti költségvetést és hadi kiadásokat is támogatnák. Minden sínen volt ahhoz, hogy a háború évfordulóján Kijevben az uniós vezetők bejelenthessék: érkezik a pénz és az EU elfogadta a 20. szankciós csomagot is Oroszország ellen. Magyarország az utolsó pillanatban mégis vétózott, az EU hétéves költségvetéséről szóló jogszabály módosításához pedig egyhangú döntés kell.

Magyarország hivatalosan azért akadályozza a hitelt, mert Ukrajna szerinte politikai okokból nem engedi át az orosz kőolaj importját a Barátság kőolajvezetéken Szlovákia és Magyarország felé. Ukrajna azt állítja, hogy az orosz támadásban megsérült vezetékhez tartozó infrastruktúra helyreállítása időbe telik, a budapesti vezetés ezzel szemben azt hangoztatja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választásokba akar beleavatkozni, ezért tart fönn „olajblokádot.” Robert Fico szlovák miniszterelnök is éles szóváltásokba keveredett Ukrajnával, de eddig inkább csak lebegtette, hogy Orbán Viktor nélkül maga is vétózna-e.

Az Európai Bizottság a héten egyébként felajánlotta, hogy átvállalja a megsérült vezeték javítását és szakértők hamarosan vizsgálhatják is a helyszínen a vezetékhez tartozó szivattyú állapotát, ha cserébe a magyar kormány lemond a 90 milliárd eurós hitel vétójáról. Erre Orbán Viktor csak annyit válaszolt, hogy amíg nincs kőolaj, nincs pénz.