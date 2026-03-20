Még három hónap sem telt el az évből, de Sulyok, Áder, Kövér és Novák már kiosztott 112 milliót

A legnagyobb összeget nem Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök, hanem a fideszes Áder János osztotta ki: egyetlen tételként csaknem 50 milliót juttatott a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének. Áderrel szemben a természetesen szintén fideszes, Kövér László eddig a legaktívabb osztogató: összesen 25 szervezetnek juttatott nagyjából 26 millió forintot. A módszere elég kiismerhető, a többség pontosan egymilliót kapott működési célra. A kedvezményezettek között ott találjuk a Pápai Perutz Football Clubot , a Villámtánc Egyesületet és a Magyar-Turán Alapítványt is. A legmagasabb összeget, 2 000 000 forintot, a Brassó-Belvárosi Római Katolikus Plébánia kapta.
Sulyok Tamás – aki hosszú időt töltött amerikai utazással és egy szava sem volt többek között a magyar-ukrán konfliktusról – összesen csaknem 30 milliót adományozott eddig idén. Míg a koraszülöttekért dolgozó Plüss Kommandó Alapítványnak mindössze 500 000 forint járt, Sántha Xenia hegymászó expedícióját 2 500 000 forinttal támogatta az államfő. Jutott 3 000 000 forint egy erdélyi teológiai líceum gyümölcsfeldolgozó gépére , és 1,5 millió egy kerékpáros békemisszióra is.
A kegyelmi botrányba belebukó Novák Katalin idén eddig három szervezetnek juttatott összesen hét és félmillió forintot. A legnagyobb összeget, 4,5 millió forintot, a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyerekekért kapta. A Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítványnak 1, míg a Szív Bajnokai Alapítványnak 2 milliót szánt.
Schmitt Pál – aki plagizálás miatt bukott meg – idén még nem adományozott senkinek, legalábbis nem nem került még fel ilyen adat.
A jogszabály szerint a köztársasági elnök, elődei és a házelnök pályázat útján vagy egyedi döntés alapján oszthatnak adományt, összesen évi 73 millió forintot. A törvény egy korlátot vezetett csak be: nem lehet közcélú felajánlásban részesíteni pártot, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezetet, és közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetet.