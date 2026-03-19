Giorgia Meloni azt mondta, megérti Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos álláspontját

2026-03-19 20:58:00 CET

A római kormány cáfol.

Megértően beszélt Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról a csütörtöki uniós csúcstalálkozó zárt ülésén az olasz miniszterelnök - írja a Politico.

Mint megírtuk, Orbán Viktor fenntartotta, hogy mindaddig nem járul hozzá az Ukrajnának nyújtandó EU-s hitel folyósításához, amíg a kijevi vezetés nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Az egyik résztvevő diplomata szerint Giorgia Meloni arról beszélt, hogy a magyar kormányfő álláspontja érthető, de hangsúlyozta: ő maga továbbra is támogatja, hogy a hitelt Ukrajnába megkapja. Hozzátette: a körülmények változását figyelembe véve más helyzetben ő is megértéssel viszonyulna egy ilyen döntéshez.

A római kormány cáfolta, hogy Giorgia Meloni ilyet mondott volna. E szerint az olasz miniszterelnöknek tulajdonított kijelentés minden alapot nélkülöz.

Orbán Viktor vétója meglehetős felháborodást váltott ki az uniós vezetők körében, hiszen a magyar miniszterelnök 2025 decemberében még rábólintott a hitelfelvételre, amelyből Magyarország, Szlovákia és Csehország ki is marad. .