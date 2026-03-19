Orbán Viktor demonstratívan félrevonult, amikor Volodimir Zelenszkij videón bejelentkezett az EU-csúcsra

2026-03-19 19:16:00 CET

A magyar miniszterelnök egyszerűen utálja az Oroszország ellen négy éve védekező Ukrajnát és az elnökét.

Demonstratívan félrevonult a magyar miniszterelnök az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján, amikor videón kapcsolták Volodimir Zelenszkij az ukrán elnököt - derül ki a Politico élő hírfolyamából.

Az esetről készült fénykép szerint Orbán Viktor nem ment ki a teremből, hanem az körasztaltól távolabb, a külső íven helyezkedett el, miközben a többi uniós vezető, a 26 másik EU-tagország állam-vagy kormányfője a belső körben, egymás mellett ülve követte Volodimir Zelenszkij bejelentkezését. A magyar miniszterelnök eközben távolabbról figyelte a videókapcsolaton keresztül zajló megszólalást.

Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között évek óta feszült a kapcsolat, a magyar miniszterelnök évek óta a Putyin-rezsim szájíze szerint beszél a több mint négy éve orosz támadás alatt álló Ukrajnáról, a következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzheti le Oroszországot, és eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senkiföldjének, 2023 áprilisában pénzügyileg nem létező országnak, 2025 decemberében pedig kijelentette, nem világos, ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban, miközben világos, hogy az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én Vlagyimir Putyin parancsára rohanták le Ukrajnát. Később, már 2026 februárjában Orbán Viktor kimondta azt is, az északkeleti szomszéd országot Magyarország ellenségének tartja.

Ennek jegyében az Orbán-kormány már tavaly teleszórta Magyarországot Ukrajna-ellenes plakátokkal, a pénzért markát tartó Zelenszkij-portrékkal, de ehhez képest is volt hova süllyedni, a 2026. április 12-i választást felvezető kampányban ugyanis a Fidesz első számú közellenséggé kiáltotta ki Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, aminek csak az egyik szépséghibája, hogy az Orbán-kormány két héten át hallgatott arról, hogy a csőrendszer egyik tárolóegységét orosz dróntámadás érte 2026. január 27-én Nyugat-Ukrajnában Brovdi városánál. Orbán Viktor most Robert Fico szlovák miniszterelnökkel karöltve emiatt blokkolja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt is.

Volodimir Zelenszkij nemrég azt mondta, nem is beszélnek Orbán Viktorral, mert a magyar miniszterelnök nem akar vele.