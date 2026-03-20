Színésznők bűvöletében – Személyes és szenvedélyes Léner Péter új kötete

2026-03-20 10:50:00 CET

Halász Judit, Esztergályos Cecília és Galambos Erzsi: Léner Péter negyedik könyvének főszereplői.

Léner Péter tízéves lehetett, amikor a szülei elvitték A kaméliás hölgy előadására, a főszerepet Bajor Gizi játszotta. A rendező, a József Attila Színház volt igazgatója új kötetében ehhez ennyit jegyzett meg: „Marguerite – Bajor Gizi – azonosított önmagammal, eldöntötte az életemet. A nők életének, személyének megértése, de mindenekelőtt a színház életem fő feladta, győzelmeim, vereségeim helyszíne.” Így nem csoda, hogy negyedik könyvének – ahogy a címe is mutatja – a főszereplői színésznők: Halász Judit, Esztergályos Cecília és Galambos Erzsi.

A Napvilág Kiadó által megjelentetett kiadvány bemutatójára teljesen megtelt az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Körterme. Eljött Halász Judit, Esztergályos Cecília, illetve Petrovics Eszter, Galambos Erzsi lánya, és a kötet előszavát író Bodrogi Gyula. Az alapvetően vidám és szórakoztató, de megható pillanatokat is tartogató beszélgetést Gajdó Tamás színháztörténész vezette, aki maga is írt egy tanulmányt az alapvetően három beszélgetést tartalmazó könyvbe, Színésznők a magyar színháztörténetben címmel.

Léner Péter, aki idén február 15-én ünnepelte a kilencvenedik születésnapját, 2023-ban és 2024-ben vette fel a beszélgetéseket. Halász Juditot 1964-ben ismerte meg a Pécsi Nemzeti Színházban, ott rendezte is egy darabban. Bár később nem dolgoztak együtt, a jó baráti kapcsolat megmaradt. Esztergályos Cecíliával 1968-ban a Thália Színházban találkoztak, később a József Attila Színházban is rendezte. Galambos Erzsivel 1990-ben ismerkedett meg, ő közölte ugyanis először telefonon vele, hogy őt választották meg az angyalföldi teátrum igazgatójának. Később szoros munkakapcsolatba kerültek, emberileg is fontos kötelék alakult ki közöttük. Petrovics Eszter elmesélte: édesanyja már nem volt jól, amikor Léner Péter felment hozzájuk, hogy elkészítse a könyvbe szánt beszélgetést. Négy nap múlva el is ment közülünk. De akkor még utoljára fontosnak tartotta, hogy sminkeljen, nőnek, színésznőnek érezze magát. Ezzel a beszélgetéssel búcsúzott el a színháztól, az élettől – és egyben elköszönt a rendezőjétől, az igazgatójától, egy nagyon jó baráttól.

Bodrogi Gyula arról mesélt, amikor megkapta a könyvet, azonnal elkezdte olvasni és nem tudta abbahagyni. Léner Péter új kötete ilyen. Rendkívül személyes és szenvedélyes. Egy kor szubjektív lenyomata, egyfajta érzelmi áttekintés. Aki megízleli, biztosan tud hozzá kapcsolódni, saját élményeivel, a saját szenvedélyével.

Infó: Léner Péter: Színésznők. Halász Judit, Esztergályos Cecília, Galambos Erzsi. Beszélgetések Napvilág Kiadó, 2026.