Robbantással fenyegette meg iskoláját egy budapesti fiatal

2026-03-20 10:46:00 CET

Még aznap elfogták két társával együtt, a fiatalokkal szemben közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indult eljárás.

Bombával fenyegette meg az iskoláját telefonon keresztül egy budapesti fiatal és két társa, még aznap elfogták őket – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki március szerdán 8 óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá.

A XIX. kerületi rendőrök még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten, majd a XIX. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították őket. A rendőrök nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a fiúknál, sem az iskolában. A kispesti nyomozók a fiatalokat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.