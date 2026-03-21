A marhaság hete

2026-03-21 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor Brüsszelben az RTL kérdésére, hogy elképzelhető-e Donald Trump kérésére magyar katonák küldése a Hormuzi-szoros felszabadítására, hogy ez marhaság.

Ezzel szemben a tény az, hogy bár valóban marhaságnak tűnik, mivel azonban pár órával korábban Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón jelentette ki, ha Trump elnök ezt kérné, akkor megfontolnák, mégsem az. Lehetséges persze, hogy Gulyás marhaságokat beszél, de az biztos, hogy Trump elképesztő marhaságokra is képes, és akár nemzetközi katonai missziót is megpróbálhat toborozni. A mondat helyesen tehát így hangzott volna: akkor sem megyünk, ha hívnak. Mi Európával háborúzunk.

Azt állította Orbán a brüsszeli csúcs után, hogy „az első csatát megnyertük”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem nyertek semmit, mert az orosz olaj továbbra sem jön a Barátság vezetéken, pedig Orbán szerint már nyugodtan jöhetne, ellenben a magyar kormány totálisan elvesztette szinte minden uniós ország minimális bizalmát is. Az Ukrajnának jóváhagyott hitel megvétózása nemcsak Ukrajnának hadüzenet, hanem az EU-nak is, és bár Orbán azt reméli, hogy a választáson ezt díjazni fogják a magyar szavazók, az ország akkor is bukik vele, ha ő hatalmon marad. Ha meg nem, akkor a második csatáját is elveszti. Reméljük, az utolsót.

Azt állította továbbá a miniszterelnök, hogy ha mégsem jönne az orosz olaj, akkor a magyaroknak 1000 forintos benzinárral kellene számolniuk.

Ezzel szemben a tény az, hogy a benzinárat sohasem az orosz olaj ára határozta meg Magyarországon, most meg aztán végképp nem, hiszen az iráni háború miatt mindenütt elszabadultak az olaj-, a gáz, illetve az üzemanyagárak. Ha az orosz olaj ismét megindulna Magyarország felé, akkor onnan is jóval magasabb áron kellene vennünk. Trumpnak és Putyinnak kellene szólni, hogy hagyják abba.

Azt is állította Orbán, hogy Ukrajna az olajblokáddal 30 nappal a választás előtt olyan helyzetet akart előidézni, hogy Magyarországon ne legyen olaj, és ebből pánik és káosz alakuljon ki.

Ezzel szemben a tény az, hogy Ukrajna ilyen helyzetet nem is tudna előidézni, hiszen a magyar olajtartalékok jóval hosszabb időre elegendők, azon kívül a Mol már több olajszállítmányt megrendelt a horvát olajvezetéken keresztül. Káoszt és pánikot csakis Orbán akar kelteni. És talán tud is.

Azt állította ezen kívül a kormányfő, hogy nem vall jó ízlésre Merz német kancellár őt bíráló felszólalása a brüsszeli csúcson, hiszen „Magyarország német megszállásának évfordulóján nem érdemes fenyegetni azt, akit korábban megszálltunk, zsidókat deportáltunk, az országot elfoglaltuk és kifosztottuk”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Merz nem fenyegetett, csupán azt mondta, hogy Orbán megsérti az európai együttműködés alapelveit, és ennek maradandó nyomai lesznek. Ami pedig a történelmi tanulságokat illeti, a német kormányok évtizedek óta következetesen elítélik a nácizmust és Hitler hódító háborúit, viszont éppen Orbán nevezte „kivételes államférfinak” Horthyt, aki készségesen közreműködött a zsidók deportálásában. Mégis a németek a hibásak meg az ukránok. Tényleg nem vall jó ízlésre.

