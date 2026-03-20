gyász;halál;Chuck Norris;

2026-03-20 15:45:00 CET

Meghalt Chuck Norris - jelentette be a család az Instagramon. A világhírű amerikai színész, akciófilmsztár 86 éves volt.

„A világ számára harcművész, színész és az erő jelképe volt. Számunkra odaadó férj, szerető édesapa és nagyapa, csodálatos testvér, valamint családunk szíve. Életét hittel, céllal és rendíthetetlen elkötelezettséggel élte azok iránt, akiket szeretett. Munkájával, fegyelmével és kedvességével emberek millióit inspirálta világszerte, számtalan ember életében hagyott nyomot” - hangzik az erről szóló bejegyzés. A család azt nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy Chuck Norris miben hunyt el, a TMZ csütörtökön még azt írta,hogy a hawaii Kauai szigetén kórházba kellett vinni, miközben szerdán még edzett. Akkor állítólag jókedvű volt, poénkodott is. „„Én nem öregszem... én szintet lépek. Semmitől nem érzi magát az ember olyan fiatalnak, mint egy kis testmozgástól a napsütésben. Hálás vagyok azért, hogy egy évvel idősebb lettem, hogy jó egészségnek örvendek, és hogy továbbra is azt csinálhatom, amit szeretek” – írta még 2026. március 10-én, a 86. születésnapján.

A család mindenkit kér, hogy tartsa tiszteletben a gyászát.

Chuck Norris 1940. március 10-én született az Oklahoma állambeli Ryanben. 1958 és 1962 között az Egyesült Államok légierejénél szolgált, aztán rendőr akart lenni, közben pedig megnyitotta az első harcművészeti klubját. Versenyeken is indult, hatszoros karate-világbajnok lett, nem mellesleg pedig hollywoodi színészeket kezdett el edzeni, Bruce Lee-vel is verseny közben ismerkedett meg és lett az edzőpartnere. A világ 1972-ben figyelt fel rá éppen Bruce Lee oldalán A Sárkány útja című filmben, két évvel később pedig Steve McQueen győzte meg, hogy vegyen színészórákat, ha be akar futni. Az 1979-es Egyszemélyes hadseregtől az 1993-as A bérgyilkosig több akciófilmben szerepelt az 1980-as évek ünnepelt akciósztárjaként, aztán az 1990-es években sorozatsztár lett a Walker, a texasi kopó címszerepében. Az elmúlt évtizedekben szinte teljesen visszavonult, csak elvétve vállalt kisebb szerepeket, mint például az Expendables-franchise második részében. Végül szerzett fekete övet karatéban, judóban, brazil jiu-jitsuban és taekwondóban is. Kétszer nősült, öt gyermeke született, köztük Mike Norris színész és Eric Norris NASCAR-versenyző. Az utóbbi években több közeli hozzátartozóját elveszítette: édesanyja 2024-ben hunyt el, első felesége, Dianne Holechek pedig decemberben halt meg.

Ami a sikereit illeti, Chuck Norris már 1989-ben csillagot kapott a Hollywoodi Walk of Famer-en, a filmjei csak 1990-ig 500 millió dollár profitot hoztak, nem mellesleg az internet hőskorának az egyik legnépszerűbb poénsorozata a Chuck Norris Facts poéngyűjtemény, amely jelenleg 5025 gyöngyszemnél tart. Ő maga is imádta.