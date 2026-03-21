Békeharcos Orbán Viktor háborút fontolgat

A hithű békemenetelőket várhatóan nem rendíti meg, ám az ingadozókat nagyon is befolyásolhatja, ha azt látják, hogy az Orbán-kormány a háborúellenességről is ugyanúgy hazudott, mint a gyermekvédelemről vagy jóformán minden másról. Podcast. 

A kérdés csak az: a Tiszának lesz-e ereje, hálózata eljuttatni mindenhová Gulyás Gergely kormányinfós elszólását arról, hogy a kormány Trump kérésére megfontolná, beszáll-e az Irán elleni háborúba – hangzott el a Népszava  közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában.

Horváth Gábor és Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, illetve Frank Zsófia belpolitikai újságíró Batka Zoltán műsorvezetővel végigvette az utóbbi hetek kormányzati bakiparádéját is, vagyis azt, hogyan buknak le immáron zsinórban a fideszes manipulációs kísérletek. Az utcai kampányolásba beleálló Orbán Viktor pedig már „Mocskos Fideszt!” is hallgathatott Dunaújvárosban.

Nagyon úgy néz ki, hogy már nemcsak kormányozni, hanem kampányolni sem tud a Fidesz.

Megkérdeztük az utca emberét, mi maradt meg a március 15-i ünnepi beszédekből. 